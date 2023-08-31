"العدل فوق الجميع"|موال يعيد بدرية السيد للأنظار مرة أخرى والسبب سفاح الجيزة

"العدل فوق الجميع"، موال للمطربة الشعبية بدرية السيد، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ودخل إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر، بعد إذاعة الحلقات الأولى من مسلسل "سفاح الجيزة".

رغم مرور سنوات طويلة على طرح موال "العدل فوق الجميع" للمطربة الشعبية بدرية السيد، الشهير بـ بدارة، إلا أن مده عرض الموال في مسلسل السفاح والتي تتجاوز الـ 40 ثانية، جعلته يتواجد ضمن الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر عبر موقع يوتيوب، وحقق ما يقرب من 150 ألف مشاهدة في غضون ساعات قليلة.

بدرية السيد

من هي بدرية السيد صاحبة موال "العدل فوق الجميع"؟

بدرية السيد واحدة من أهم المطربات الشعبيات فى الإسكندرية خلال فترة السبعينيات والتمناينات، عرفت باسم بدارة وهي من مواليد الثلاثينيات، وتوفت عام 1989.

قدمت الكثير من الأعمال الشعبية كما كانت حريصة على الغناء مع الفرق الشعبية إلى أن لقبوها إمبراطورة الأغنية الشعبية.

قدمت بدرية السيد الكثير من الأغاني الشعبية والمواويل ومنها ادلع يا رشيد، حنا يا حنا، سيدى يا سيدى، عاشق القمر، من فوق شواشي الدرة قمريه بتغني، يالامون، يا سواحلية، يا ميت مسا، مسيلى على الغايب، موال طلعت فوق السطوح اسأل على طيري، موال يا حب أمرك، صعيدي ولا بحيرى، وبحبه يا خاله، موال ياللى الحياة غرتك، وحلوة والنبي، وسيدي ضربني.

بدرية السيد

محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل السفاح يكشف تفاصيل استبدال أغاني شفيقة بـ بدرية السيد:

كشف المؤلف محمد صلاح العزب، بأنه كان من المرجح إدراج أغاني شفيقة في مسلسل سفاح الجيزة بدلًا من بدرية السيد، إلا أن المخرج هادي الباجوري كان رأي آخر ورؤية معينة، جعلتهم يتفقون على استبدالها، قائلًا: "كان من المفترض أن تكون شفيقة التي تغني في بداية المشهد، ولكن المخرج كان يري أن بدرية السيد ستكون الأنسب".

سفاح الجيزة

أضاف محمد صلاح العزب : "المزيكا والصوتيات قرار واقتراحات بناءً على المخرج، والعمل النهائي بيكون شغل المخرج بشكل كامل"، مشيرًا إلى أنه أعجب بنجاح الاختيار في النهاية.

أكد محمد صلاح العزب مؤلف المسلسل، أن مسلسل سفاح الجيزة ليس فيلمًا وثائقيًّا عن الشخصية الحقيقية، بل فقط استوحوا أحداث العمل من جرائمه.