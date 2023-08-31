كلاسيكو السعودية.. الهلال يتفوق على الاتحاد في المواجهات المباشرة

يتفوق فريق الهلال على الاتحاد في تاريخ المواجهات المباشرة التي جمعت بينهما في الدوري السعودي.

ويحل الهلال ضيفا على الاتحاد، مساء الجمعة، على استاد عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى الهلال والاتحاد في 103 مباراة في الدوري السعودي على مدار التاريخ، وكانت التفوق أزرق بواقع 46 انتصارا مقابل 28 فقط لصالح الاتحاد، وكتب التعادل نتيجة 29 مباراة.

وشهدت آخر 6 مواجهات بين الفريقين خمسة انتصارات للهلال وتعادل في لقاء واحد، بينما يعود آخر فوز حققه الاتحاد إلى شهر أبريل من العام 2021 في الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري السعودي.

وعلى الرغم من ذلك فإن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بالعلامة الكاملة في الموسم الحالي برصيد 12 نقطة ويأتي الهلال في المركز الثالث بفارق نقطتين.

ومن المنتظر أن يبدأ خورخي خيسوس مدرب الهلال بتشكيل مكون من العناصر التالية، ياسين بونو في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي مكون من ياسر الشهراني، علي البليهي، كوليبالي، سعود عبدالحميد، وفي الوسط روبن نيفيز، محمد كنو، سالم الدوسري، مالكوم، ميشيل ديلجادو، ويقود ألكسندر ميتروفيتش الهجوم، بينما سيبدأ نونو سانتو مدرب اتحاد جدة بشكيل مكون من مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، وفي الدفاع زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي، وفي وسط الملعب فابينيو، كانتي، كورونادو، رومارينهو، وثنائي هجومي مكون من عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما.