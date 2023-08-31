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الخميس 31 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

شرب الماء مع الليمون خطر على المعدة الفارغة

الماء مع الليمون
الماء مع الليمون

يعتبر الماء مع الليمون مشروبًا منعشًا وطريقة سهلة لإضافة القليل من فيتامين C ومضادات الأكسدة إلى نظامك الغذائي، وإن إضافة القليل من الليمون إلى الماء قد يجعل الماء أكثر جاذبية للشرب، مما قد يساعدك على تقليل شرب المشروبات الرياضية والعصائر السكرية.

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الماء مع الليمون خطر على المعدة الفارغة

قال الطبيب نيكيتا خارلوف في إحدى المقابلات إن التوصية بشرب الماء مع الليمون بعد الاستيقاظ على معدة فارغة يجب التعامل معها بحذر، وحذر الطبيب من أن الماء مع الليمون على معدة فارغة يمكن أن يضر المعدة.

 

وسيشعر الأشخاص الذين يعانون من التآكلات أو القرحات بعدم الراحة على الفور. بعد أن يصل حامض الستريك إلى جدران المعدة المصابة، سيبدأ التهيج.

 

كما يجب، بحسب الأخصائي، عدم شرب الماء المحتوي على الليمون إذا كنت تعاني من التهابات المريء في المعدة.

 

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن مثل هذه المياه يمكن أن تضر بمينا الأسنان بسبب زيادة الحموضة. إذا كنت تشرب الماء مع الليمون، فاشربه فقط من خلال القش وليس على معدة فارغة - أثناء الوجبات أو بعد الوجبات.

 

وعن ضرورة شرب الماء في الصباح قال الطبيب المعالج ما يلي، في الصباح، من الأفضل أن تشرب الماء فقط إذا كنت عطشاناً حقاً. إذا لم يكن موجودا، فلن تحتاج إلى القيام بذلك بالقوة. 

 

وأشار خارلوف إلى أنه في حالة إساءة استخدام المياه، فإن خطر تدهور الصحة وتسارع الشيخوخة والمرض يزداد.