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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

فوائد شاي الليمون بعد تناول وجبة دسمة

شاي الليمون
شاي الليمون

بعد أكل وجبة دسمة خاصة خلال عيد الأضحي المبارك، يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة عسر الهضم وكشفت دراسة بحثية جديدة عن فوائد شرب شاي الليمون بعد الغداء للتخلص من عسر الهضم.

 

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علاجات تعزز عملية الهضم وأبرزها الليمون

الليمون له تأثير مهدئ على المعدة، حيث تم استخدامه كعلاج منزلي لمشاكل مثل عسر الهضم والانتفاخ منذ العصور القديمة، وقد يساعد أيضًا على حماية بطانة المعدة والوقاية من قرحة المعدة، وذلك لأن له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة يمكن أن تحسن من صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، ولديه أيضا خاصية مدر للبول تعني أنه يمكن أن يساعد على طرد السموم من جسمك.

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فوائد شاي الليمون

يساعد على إنقاص الوزن

يمكن أن يساعد شاي الليمون على تحسين عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يساعد على إدارة الوزن.

 

ينظم ضغط الدم

يحتوي عشب الليمون على البوتاسيوم الذي يمكن أن ينشط الدورة الدموية وقد يخفض ضغط الدم أيضًا.

 

يعزز المناعة

يمكن أن يساعد عشب الليمون على حماية جسمك من الالتهابات والأمراض، وهذا بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات بشكل خاص.

 

الليمون جيد لبشرتك

يحتوي عشب الليمون على فيتامينات A و C، والتي يمكن أن تساعدك في الحصول على بشرة صحية ومتوهجة.

 

يخفف آلام الدورة الشهرية

قد يساعد شاي الليمون على مكافحة تقلصات المعدة والانتفاخ، وهي أسباب محتملة لآلام الدورة الشهرية.

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الجريدة الورقية