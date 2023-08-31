إيفاد طلاب الجامعات المصرية للتدريب العملي بأمريكا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، إيفاد طلاب مصريين في الجامعات المصرية للتدريب العملي في أمريكا.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية اكتساب الطلاب المصريين الخبرات البحثية والعملية من خلال الاحتكاك المباشر مع كُبرى الجامعات العالمية.

وأوضح وزير التعليم العالي أن ذلك يأتي في إطار تشجيع الجامعات المصرية على إبرام المزيد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية ذات التصنيفات المتقدمة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى توفير فرص التدريب للطلاب المصريين، فضلًا عن متابعة الاتجاهات الحديثة في التعليم لخدمة وظائف المستقبل وتأهيل خريجي الجامعات المصرية قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

طلاب الجامعات المرشحة للسفر

إيفاد طلاب الجامعات المصرية

وذكرت وزارة التعليم العالي أن جامعة لويفيل الأمريكية أتاحت عددًا من الفرص التدريبية لطلاب من مرحلة البكالوريوس من طلاب جامعة العلمين الدولية وجامعة المنصورة.

ويشمل البرنامج التدريب في المعامل البحثية والعيادات الإكلينيكية لمدة ثلاثة أشهر لكل طالب، في إطار التعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي وجامعة لويفيل الأمريكية بولاية كنتاكي.

ونوهت وزارة التعليم العالي بأن جامعة لويفيل قدمت العام الماضي عدة فرص تدريبية صيفية لطلاب وطالبات من الجامعات المصرية الستة التالية: (جامعة العلمين الدولية، جامعة الإسكندرية، جامعة المنصورة، جامعة أسيوط، جامعة بنها، وجامعة حلوان).

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن البرنامج التدريب العملي يكون في المعامل البحثية بالجامعة، ويعُد هذا النوع من التعاون على مستوى طلاب البكالوريوس هو الأول من نوعه من حيث المنح المُقدمة من جامعة لويفيل.

وأضافت وزارة التعليم العالي أن تلك المنح تعد استمرارًا للتعاون المُشترك بين جامعة لويفيل الأمريكية وجامعة العلمين الدولية التي تعتبر مركزًا لتنسيق لهذا التعاون.

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى وصول 8 طلاب مصريين مُقيدين بمرحلة البكالوريوس في الجامعات المصرية، وهي: جامعة العلمين الدولية وجامعة المنصورة لمدينة لويفيل الأمريكية، للحصول على تدريبهم العملي في جامعة لويفيل.

وطلبت تلك الجامعات الطلاب الدارسين في التخصصات الآتية: (طب الفم والأسنان، الصيدلة، الهندسة الطبية، هندسة الذكاء الاصطناعي، الهندسة الصناعية، هندسة الميكاترونكس والروبوت، وهندسة علوم الحاسب).

