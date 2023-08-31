مد فترة تقديم الطلاب العائدين من السودان وروسيا في الجامعات المصرية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مد فترة التقديم للطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية في الجامعات الخاصة والأهلية.

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة الاستجابة لمناشدات الطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الذين لم يتمكنوا حتى الآن من تقديم أوراقهم للالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

مخاطبة الجامعات الخاصة والأهلية

وأعلن الدكتور محمد حلمي الغر الأمين العام لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، أنه تم مخاطبة الجامعات الخاصة والأهلية باستمرار فتح الباب أمام الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الذين لم يتم استلام أوراقهم حتى الآن.

وذكر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أن ذلك لإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، شريطة استيفاء كافة الشروط والضوابط التي أقرها مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية في هذا الشأن.

ولفت أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية إلى دمج هؤلاء الطلاب في امتحانات تحديد المستوى المزمع عقدها خلال شهر سبتمبر أو مواعيد امتحانات تحديد مُستوى أخرى لو تطلب الأمر ذلك.

شروط التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية

وعلى الطلاب ضرورة الالتزام في تقديم أوراقهم إلى الجامعات الخاصة والأهلية بكافة الشروط والضوابط المطلوبة والتي تشمل:

أولًا الأوراق الثبوتية الإدارية الإلزامية :

- شهادة إتمام الدراسة الثانوية.

- شهادة قيد في العام الدراسي 2022 - 2023 (الكارنية الساري يُعتد به كمُستند قيد).

* شهادة تحركات تُفيد بالإقامة في السودان حتى قبل رمضان الماضي أى حتى مارس 2023.



ثانيًا الأوراق الثبوتية العلمية وتشمل:

- المحتوي العلمي المُعتمد من الجامعات السودانية أو الروسية أو الأوكرانية.

- بيان الدرجات المُعتمد.

وفي حالة عدم عدم توافر الأوراق الثبوتية العلمية لعمل مقاصة للطالب، فإن ولي أمر الطالب يوقع إقرار بشأن المستوى العلمي للطالب والذي سيؤدي امتحان تحديد المستوى فيه.