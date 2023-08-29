حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد ترتيب الرغبات بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة.

ويفتح مكتب التنسيق باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 غدًا الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023.

ويفتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023.

الحد الأدنى للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023

ويبلغ الحد الأدنى لتقديم طلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 بالشعبة العلمية 205 درجات بإجمالي عدد طلاب 83 ألفا و863 طالبًا وطالبة.

ويبلغ الحد الأدنى لتقديم طلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 بالشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50 في المائة، بإجمالي 50 ألفا و983 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الشعب العلمية والأدبية في الثانوية العامة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 134 ألفًا و846 طالبًا وطالبة.

ونوهت وزارة التعليم العالي بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة الدور الأول سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

قواعد ترتيب الرغبات في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023

١. يحدد الطالب أسلوب الاختيار في تنسيق المرحلة الثانية 2023 إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

٢. يختار الطالب في تنسيق المرحلة الثانية 2023 الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

٣. يختار الطالب في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

٤. تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

٥. يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 قبل الاختيار في النطاق التالي له.

٦. يمكن للطالب في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

٧. يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

٨. بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

٩. يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

١٠. إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.