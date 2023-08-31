انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء إلى شمال سيناء

انطلقت القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية، ووصلت إلى محافظة شمال سيناء اليوم الخميس 31/ 8/ 2023م، حيث سيتم عقد العديد من الندوات بعنوان: حق الوطن.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

المشاركين في القافلة الدعوية المشتركة

وذلك بمشاركة كل من:

1. د/ أسامة فخري فكري الجندي مدير عام شئون القرآن الكريم بديوان عام وزارة الأوقاف.

2. د/ شريف السعيد إسماعيل إبراهيم مدير عام الوعظ بالأزهر الشريف.

3. د/ علي عمر الفاروق محمد فخر أمين فتوى بدار الإفتاء المصرية.

4. الشيخ/ عبد اللطيف سيد حسانين حسانين واعظ بالأزهر الشريف.

5. الشيخ/ محمد نور الدين أحمد عبد العال إمام وخطيب ومدرس.

6. الشيخ/ طه علي طه محمد إمام وخطيب ومدرس.

7. الشيخ/ خالد عبد الله موسى حماد جهامة أمين فتوى بدار الإفتاء المصرية.

8. الشيخ/ أحمد محمد عبد العزيز أبو المجد واعظ بالأزهر الشريف.

9. الشيخ/ مصطفى أحمد علي نوار إمام وخطيب ومدرس.

10. الشيخ/ محمد أحمد سيد نصر واعظ بالأزهر الشريف.

11. الشيخ/ محمود طه عطية محمد إمام وخطيب ومدرس.

12. الشيخ/ عبد الله صبحي عبد الرءوف حسين واعظ بالأزهر الشريف.