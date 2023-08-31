عاجل
إيران توقف بطل رفع أثقال مدى الحياة بعد مصافحة نظيره الإسرائيلي علماء يكتشفون سبب عدم ظهور أعراض على بعض مرضى كوفيد أمريكا توافق على شحنة أسلحة لتايوان في إطار برنامج مساعدات عسكرية
الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء إلى شمال سيناء

القافلة الدعوية
القافلة الدعوية

انطلقت القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية، ووصلت إلى محافظة شمال سيناء اليوم الخميس 31/ 8/ 2023م، حيث سيتم عقد العديد من الندوات بعنوان: حق الوطن.

txt

علماء الأوقاف يتحدثون عن "أحكام المواريث" في 27 محافظة

txt

الأوقاف تطلق مسابقة بحثية علمية جوائزها 100 ألف جنيه

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية  الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

المشاركين في القافلة الدعوية المشتركة

وذلك بمشاركة كل من:

1. د/ أسامة فخري فكري الجندي مدير عام شئون القرآن الكريم بديوان عام وزارة الأوقاف.

2. د/ شريف السعيد إسماعيل إبراهيم مدير عام الوعظ بالأزهر الشريف.

3. د/ علي عمر الفاروق محمد فخر أمين فتوى بدار الإفتاء المصرية.

4. الشيخ/ عبد اللطيف سيد حسانين حسانين واعظ بالأزهر الشريف.

5. الشيخ/ محمد نور الدين أحمد عبد العال إمام وخطيب ومدرس.

6. الشيخ/ طه علي طه محمد إمام وخطيب ومدرس.

7. الشيخ/ خالد عبد الله موسى حماد جهامة أمين فتوى بدار الإفتاء المصرية.

8. الشيخ/ أحمد محمد عبد العزيز أبو المجد واعظ بالأزهر الشريف.

9. الشيخ/ مصطفى أحمد علي نوار إمام وخطيب ومدرس.

10. الشيخ/ محمد أحمد سيد نصر واعظ بالأزهر الشريف.

11. الشيخ/ محمود طه عطية محمد إمام وخطيب ومدرس.

12. الشيخ/ عبد الله صبحي عبد الرءوف حسين واعظ بالأزهر الشريف.

مواد متعلقة

حكم تغسيل وتكفين شهداء الهدم والصلاة عليهم

الإفتاء تحذر مِن تركْ صلاة الجمعة لمن وجبت عليه

مجلس جامعة الأزهر يهنئ كلية العلوم بنات باعتماد 4 برامج تعليمية جديدة

ختام الأسبوع الثقافي بمسجد المهند في القاهرة الجديدة

مديريتا أوقاف الجيزة وسوهاج تُكرمان الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي

علماء الأوقاف يتحدثون عن "أحكام المواريث" في 27 محافظة

انطلاق فعاليات دورة اللغة العربية لأئمة قادة فكر الخامسة أونلاين

ما يفيده قول الله تعالى ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾