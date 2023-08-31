عماد البناني يستقيل من رئايسة اتحاد الرياضة للجميع لاستكمال مهمته في الزمالك

قدم الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، استقالته من رئاسة الاتحاد المصري للرياضة للجميع، وذلك من أجل استكمال مهمته بنادي الزمالك .

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أصدر قرارا بتعيين الدكتور عماد البناني مديرا تنفيذيا للنادي الزمالك، خلفا للواء حسن موسى لتسيير الأعمال بالقلعة البيضاء لحين إجراء انتخابات جديدة، بعد استقالة مجلس الإدارة.

وجاء قرار البناني بالاستقالة من من رئاسة الاتحاد المصري للرياضة للجميع، نظرا لوجود نص في اللائحة الاسترشادية لنادي الزمالك ينص على أن يكون المدير التنفيذي متفرغا .

وأكد الدكتور عماد البناني في تصريحات صحفية أنه فضل مصلحة نادي الزمالك، مؤكدا أن استقالته من رئاسة اتحاد الرياضة للجميع جاءت من أجل استكمال مهمته الوطنية في العبور بنادي الزمالك من هذه المرحلة الصعبة.