البرهان: الشرطة تقاتل إلى جانب القوات المسلحة للحفاظ على أمن السودان

أشاد قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بدور الشرطة خلال الحرب، مؤكدًا أنها تقاتل إلى جانب القوات المسلحة للحفاظ على الأمن في السودان.

وتأتي كلمة البرهان بعد عودته من مصر في زيارة استغرقت يوما، التقى خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال البرهان إن الشرطة السودانية تؤدي دورًا وطنيًا عظيمًا، وأشار إلى أن قوات الشرطة موجودة في كل أرجاء السودان وتقوم بواجبها.

وحذر من عدم انتهاء الاشتباكات في أقرب وقت، مؤكدًا أنها تهدد وحدة السودان، فيما أوضح أنه هناك جرائم حرب وقعت بالفعل في عدة مناطق بالبلاد.

وأكد قائد الجيش أن الحرب ستنتهي وستتم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد السودانيين.

هناك خطة واضحة للانتشار

وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم الشرطة، فتح الرحمن محمد التوم أن عناصر الشرطة "لا دور لهم الآن في المناطق التي تشهد نزاعات". لكنه أكد أنه "متى ما تحررت منطقة معينة، فهناك خطة واضحة للانتشار".

وأضاف التوم في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي أن مناطق النزاعات والحروب يحكمها القانون الدولي الإنساني.

كما أردف شارحًا أن الشرطة "انتشرت في الوقت الحالي بقوة في محلية كرري بولاية الخرطوم"، مؤكدًا أن عناصرها ظلوا متواجدين "في كل الولايات التي لم تشهد اشتباكات". وقال "كلما تحررت منطقة وأعلن أنها خالية من النزاعات سوف نقوم بنشر قواتنا ونباشر مهامنا".

إلى ذلك، أوضح أن "السودان يتضمن 17 ولاية، عملت الشرطة في 14 منها بكامل إداراتها، وأجهزتها، ودورها الأمني".

وأكد أنه "في مناطق الاشتباكات الآن يتعذر على الشرطة أداء مهامها، لأن الوصول إلى كافة مراكزها غير متاح".

وانزلق السودان في 15 أبريل الماضي إلى الفوضى، بعد أن تفجر نزاع دام بين القوتين العسكريتين، فيما كان الحوار جاريًا بين المكون العسكري والمدني من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي ودمج القوات المسلحة.

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