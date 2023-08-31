عبد الفتاح البرهان: تمرد قوات الدعم السريع استهدف استقرار السودان وأمن المواطنين

قال رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إن السودان يتعرض لمؤامرة كبرى، مؤكدًا أن تمرد قوات الدعم السريع استهدف استقرار البلاد وأمن المواطنين.

وتعهد البرهان بالحفاظ على وحدة البلاد وضمان أمن المواطن السوداني، داعيًا المتمردين إلى إلقاء السلاح.

وأضاف: "هناك جرائم حرب ارتكبت في الخرطوم ودارفور ويجب محاسبة مرتكبيها".

وتابع: "الحرب في السودان لخدمة أشخاص محددين وستنتهي عاجلًا"، مشيرًا إلى أن الحرب الراهنة تهدد بتفتيت السودان.

الشرطة السودانية تؤدي دورًا وطنيًا عظيمًا

وأشاد عبدالفتاح البرهان، بدور الشرطة خلال الحرب، مؤكدًأ أنها تقاتل إلى جانب القوات المسلحة للحفاظ على الأمن في السودان.

وقال البرهان إن الشرطة السودانية تؤدي دورًا وطنيًا عظيمًا، وأشار إلى أن قوات الشرطة موجودة في كل أرجاء السودان وتقوم بواجبها.

وحذر من عدم انتهاء الاشتباكات في أقرب وقت، مؤكدًا أنها تهدد وحدة السودان، فيما أوضح أنه هناك جرائم حرب وقعت بالفعل في عدة مناطق بالبلاد.

وأكد قائد الجيش أن الحرب ستنتهي وستتم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد السودانيين.

وفي وقت سابق، طرح عبد الفتاح البرهان خلال زيارته لمصر في أول جولة خارجية له منذ اندلاع الحرب في السودان مبادرة سياسية جديدة لحل الأزمة في البلاد.

وتتضمن مبادرة البرهان تشكيل حكومة وطنية تحظى بموافقة القوى السياسية بالسودان تعمل خلال فترة انتقالية تتراوح من 9 إلى 18 شهرًا كما تشمل حظر أي مجموعات مسلحة.

وقال قائد الجيش السوداني، إن القوات المسلحة لا تسعى للاستمرار في حكم السودان.

وأضاف: "نسعى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، يقرر فيها الشعب السوداني ما يشاء".

وتابع: "أطمئن كل أصدقاء السودان بأننا نسعى لتحول ديمقراطي ولا نطمع في الحكم"، معتبرًا أن الجيش يواجه "جماعات متمردة ارتكبت جرائم حرب من أجل الاستيلاء على السلطة".

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