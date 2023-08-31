رونالدو أفضل لاعب في الدوري السعودي لشهر أغسطس

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي خلال شهر أغسطس والمقدمة من دوري روشن للمحترفين.

وساهم رونالدو بـ 7 أهداف مع النصر منذ انطلاق الدوري الموسم الجاري، حيث سجل هدفين وصنع 2 آخرين، وقاد النصر لتحقيق انتصارين وحصد 6 نقاط من 4 مواجهات حتى الآن.

وحقق النصر الفوز على الشباب برباعية دون رد في الجولة السابقة سجل منها رونالدو هدفين، كما حقق العالمي الفوز على الفتح بخماسية في الجولة الثالثة، سجل منها رونالدو "هاتريك".

ويتواجد فريق النصر في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراتين وخسر مواجهتين ضد الاتفاق والتعاون.

محمد العويس يفجر غضبه في إدارة الهلال: "الرحيل أو الاعتزال"

فجر محمد العويس حارس مرمى فريق الهلال السعودي غضبه في الإدارة الزرقاء وهدد بالرحيل بالاعتزال حال عدم السماح له بالرحيل عن صفوف النادي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت صحيفة الرياضية في تقرير لها اليوم الأربعاء: " الحارس أبلغ إدارة الهلال أنه في حال لم يسمحوا له بالانتقال لنادي أخر سيقرر اعتزال كرة القدم ".

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن اللاعب يرغب في الانتقال إلى نادٍ يضمن فيه اللعب بشكل أساسي، وذلك بعد قرار مدرب الهلال بالاعتماد على الحارس المغربي ياسين بونو أساسيًا في التشكيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يخشى فقدان مركزه كحارس أساسي في المنتخب الأول خلال نهائيات آسيا المقبلة.