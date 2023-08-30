رونالدو: يا لها من أجواء مذهلة في ملعبنا

أعرب كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي عن سعادته بتحقيق الانتصار الكبير على الشباب مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.



أحرز رونالدو هدفين من ركلتي جزاء، وصنع هدفا آخر، لزميه السنغالي ساديو ماني في أنتصار فريقه برباعية نظيفة.



وضع رونالدو عبر حسابه على إنستجرام صورا له من احتفالاته خلال المباراة، وعلق عليها:" يا لها من أجواء مذهلة في ملعبنا، أشعر بالسعادة الكبيرة بهذا الاحتفال وهذا الفوز مع جماهيرنا، أداء رائع من الفريق.



أصبح رونالدو على رأس قائمة هدافي الدوري السعودي، ويملك في رصيده 5 أهداف خلفه ماني برصيد 4 أهداف.



وكان رونالدو توج مع النصر بالبطولة العربية، بعد الانتصار بشكل درامي على غريمه التقليدي الهلال بهدفين لهدف.



وأنتقل رونالدو إلى صفوف النصر في شهر يناير الماضي بعدما فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد.

