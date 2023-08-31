قبل القرعة.. الفرق المشاركة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024

يبحث العديد من جماهير كرة القدم حول العالم، عن الفرق المشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024، والتي ستحمل رقم 69 في تاريخ البطولة.

دوري أبطال أوروبا 2024

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وكانت قد حصد مانشستر سيتي الإنجليزي، لقب دوري أبطال أوروبا 2022-2023، لأولى مرة في تاريخهم، حين تغلب على نظيره إنتر الإيطالي على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

الفرق المشاركة في دور المجموعات دوري أبطال أوروبا 2024

دوري أبطال أوروبا

الفرق المشاركة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، جاءت كالآتي:

مانشستر سيتي.

آرسنال.

مانشستر يونايتد.

نيوكاسل يونايتد.

برشلونة.

ريال مدريد.

أتلتيكو مدريد.

ريال سوسييداد.

نابولي.

إنتر.

ميلان.

لاتسيو.

بايرن ميونخ.

بوروسيا دورتموندز

لايبزيج.

أونيون برلين.

باريس سان جيرمان.

لانس.

بنفيكا.

بورتو.

فينورد.

شاختار.

النجم الاحمر.

سالزبورج.

سلتيك.

جلطه سراي.

براجا.

يانج بويز.

أنتويرب.

آيندهوفن.

كوبنهاجن.

إشبيلية.

موعد دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2024

ومن المقرر انطلاق دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2024، يوم 19 سبتمبر المقبل، بإقامة ثماني مباريات.

ويشار إلى أن مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2024، سوف تتوصل حتى 13 ديسمبر القادم.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

وتحضن مدينة موناكو الفرنسية، قرعة دوري أبطال أوروبا 2024، المقرر لها اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023، في السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2024

وتذاع قرعة دوري أبطال أوروبا 2024، على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى شبكة بي إن سبورتس القطرية والتي تنقل أحداث قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 على الهواء مباشرة.