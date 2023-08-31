تعرف على تصنيف الاندية المتأهلة لدوري المجموعات لدوري أبطال أوربا

تقام في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة مراسم قرعة دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوربا والتي تستضيفها إمارة موناكو الفرنسية لحضور كبار رجال كرة القدم في القارة العجوز وعلى رأسهم الكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم وكذلك اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأوربي لكرة القدم ( الويفا ) و ممثلي الاندية المتأهلة لدوري المجموعات.

ووفقا للنظام الذي وضعه الاتحاد الأوربي لكرة القدم لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوربا فسيتم تقسيم الاندية المتأهل الى أربعة تصنيفات يضم كل تصنيف ثمانية اندية كما يلي :

التصنيف الاول وهي الاندية التي ستكون رؤوس المجموعات ويضم الاندية بطلة الدوري في دول ايطاليا و أسبانيا والمانيا و فرنسا و انجلترا و البرتغال و هولندا و بطل مسابقة الدوري الأوربي الموسم الماضي ( أشبيلية ) وعلى هذا سيضم هذا المستوى كل من : نابولي و برشلونة و بايرن ميونخ و باريس سان جيرمان و مانشيستر سيتي و بنفيكا و فينورد روتردام واشبيلية .

اما التصنيفات من الثاني إلى الرابع فتعتمد على نظام تصنيف الاندية الذي اعتمده الاتحاد الأوربي لكرة القدم منذ سنوات ويضع نقاطا لكل نادي حسب المسابقة التي يشارك فيها محليا ومركزه فيها ونتائجه في السنوات الأخيرة اوربيا وعلى هذا سيتم تصنيف الاندية في التصنيف من الثاني إلى التصنيف الرابع وفقا لترتيبها في تصنيف عام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ على النحو التالي ( تم وضع ترتيب كل نادي أمامه وفقا لتصنيف الاتحاد الأوربي) :

التصنيف الثاني : ريال مدريد (٥ ) و مانشيستر يونايتد (٧ ) و انتر ميلان ( ١١ ) وبروسيا دورتموند ( ١٤ ) و اتلتيكو مدريد ( ١٥ ) و اف سي لييبزيج ( ١٦ ) و بورتو ( ٢٠ ) و أرسنال ( ٢٣ ) .

التصنيف الثالث : شاختار دوينستيك ( ٢٥ ) و سالزبورج ( ٢٧ ) و ميلان ( ٣٧ ) و براجا (٤٠ ) و ايندهوفن (٤١ ) ولاتسيو ( ٤٢ ) و كرافينا زيفيزدا ( ٤٣ ) و اف سي كوبنهاجن ( ٤٤ ) .

التصنيف الرابع : يونج بويز ( ٥١ ) وريال سوسيداد ( ٥٢ ) وجلطة سراي ( ٥٥ ) و سيلتيك ( ٥٧ ) و نيوكاسل ( ٨٣ ) و يونيون برلين ( ٩٤ ) و ريال انتويرب ( ٩٦ ) و لانس الفرنسي ( ( ٩٩ )

يذكر ان قواعد الاتحاد الأوربي لكرة دوري الأبطال تمنع تواجد فريقين من دولة واحدة في دوري المجموعات .