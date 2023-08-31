وزير الرياضة يهنئ هنا جودة لفوزها بلقب بطولة كرواتيا المفتوحة لتنس الطاولة

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي لاعبة منتخب مصر، هنا جودة لفوزها بلقب بطولة كرواتيا المفتوحة لتنس الطاولة ناشئات تحت 19 عامًا بعد فوزها الكاسح في النهائي على لاعبة الصين تايبيه.



وبهذه النتيجة جمعت معجزة تنس الطاولة المصرية هنا جودة في يومين فقط بين لقبي بطولة كرواتيا المفتوحة لتنس الطاولة ناشئات تحت 17 وتحت 19 عام بعد اكتساحها جميع منافسيها.



وأشار الدكتور أشرف صبحي في تهنئته للاعبة، تقديمه الدعم والمساندة بالتعاون مع الاتحاد المصري للعبة، كذلك ضرورة أن تواصل هنا جودة تركيزها في التدريبات وتطوير مهاراتها في السنوات المقبلة لتحقيق ميداليات اوليمبية مصرية في تنس الطاولة.



وعبر الوزير عن خالص تمنياته للاعبة بتحقيق مزيد من الإنجازات وحصد البطولات الدولية التي تشارك بها، لافتًا أن الدولة المصرية دائمًا ما تقف خلف كل الرياضيين الموهوبين الذين يقدمون مستويات عالية ومؤهلبن لتحقيق ألقاب عالمية وميداليات في دورات الألعاب الأوليمبية.