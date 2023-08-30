وزير الشباب: أبطال ذوي الهمم والقدرات كنز مصر الحقيقي

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن أبطال ذوى الهمم والقدرات، أو قادرون باختلاف هم كنز مصر الحقيقى، لافتًا إلى أن الوزارة تهتم بهم بشكل دائم ومستمر لتدريب ودمج هؤلاء الأبطال أصحاب الطموحات والإنجازات التى نفخر بها لأنهم أبناء مصر ومستقبلها المشرف فى الجمهورية الجديدة.



وتقدم وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة القلبية إلى السباح هيثم عادل من ذوي الهمم لنجاحه في عبور بحر المانش في فريق تتابع بين إنجلترا وفرنسا وذلك حيث بدأت المحاولة فى الساعات الأولى من الخميس 24/8/2023 وقطع الفريق المسافة فى 12 ساعة و33 دقيقة.

وتضم البعثة، السباح هيثم عادل - من ذوى الهمم - من مصابى الخدمة العسكرية على كرسى متحرك للمرة الأولى فى العالم، السباح أحمد أسامة، والسباحة الأولمبية شيرويت حافظ، والسباحة المجرية ديانا توث ذات 16 ربيعًا، بالاضافة إلى السباح عبدالعزيز شلبى، ومدرب الفريق خالد شلبى.

وقام سباحو الفريق الخمسة بالتناوب بالسباحة إجمالى المسافة هى حوالى 45كم، كل سباح يقوم بالسباحة ساعة كاملة.

