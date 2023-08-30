الشباب والرياضة والري تواصلان تنفيذ حملة (SAVE WATER)

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، تنفيذ حملة (SAVE WATER)، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.

تم تنفيذ 3 ندوات بمحافظة دمياط بمراكز شباب "عزبة البرج، الشيخ ضرغام، مدينة السرو"، حيث تم التنفيذ على مدار ثلاثة أيام من 28 حتى 30 من اغسطس الجاري بعدد مستفيدين يصل إلى (150) فرد.

ومن جانبها أكدت منال جمال الدين – رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن المشاركة في تنفيذ هذه الحملة يأتي في إطار تنفيذ فعاليات صيف شبابنا الذي يهدف إلى تنفيذ العديد من الأنشطة، تنفيذاً توصيات مؤتمر المناخ ( Cop 27) والتي تهتم بقضية المياه في مصر وترشيد استهلاكها وطرق الحفاظ عليها وحمايتها من التلوث، وأثر التغيرات المناخيه علي الموارد المائية.

أضافت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن هذه الحملة سوف تستمر في جميع محافظات مصر لما لها من أهمية كبيرة في الحفاظ على المياه، حيث تهدف إلى التوعية بقضية المياه في مصر، ونشر التوعية بأهمية ترشيد المياه وحمايتها من التلوث، والتوعية بالتغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية.