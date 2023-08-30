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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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فرحة عارمة تجتاح أفراد الجيش والشعب الجابوني عقب الإطاحة بالرئيس بونجو.. فيديو

فرحة في الجابون
فرحة في الجابون

 خرج الآلاف من المواطنين في دولة الجابون إلى شوارع ليبرفيل للتعبير عن فرحتهم بإقصاء الرئيس علي بونغو، ووزع بعضهم زجاجات الجعة على الجنود ابتهاجًا بإزاحة الحاكم الذي ورث السلطة عن أبيه.

 وحمل مئات الجنود رئيس الحرس الجمهوري واعتبروه الزعيم الجديد للبلاد في أعقاب انقلاب عسكري ضد حكم الرئيس علي بونغو. 

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 وبعد أن أكد زعيم الانقلاب قيادته للجنة الانتقالية لاستعادة مؤسسات البلاد، هتف الجنود باسم الرئيس الجديد، الجنرال برايس أوليغ نجوين.

 وأعلن الجيش الإطاحة بالرئيس علي بونغو في ليبرفيل يوم الأربعاء، بعد وقت قصير من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية يوم السبت، ما يمثل فوزًا في فترة ولاية ثالثة. 

 أرسل للتقاعد:

 وقال السكرتير الصحفي العام أوليغ غيما، الذي شارك في الانقلاب، لصحيفة لوموند الفرنسية إن الرئيس بونغو "أرسل للتقاعد".

  وقال الجنرال غيما إن بونغو الذي وضع قيد الإقامة الجبرية، "نقل إلى التقاعد ولديه جميع حقوقه، مواصلًا: “إنه مواطن غابون عادي، تمامًا مثل أي شخص آخر”.

 لم يكن لديه الحق في خدمة ولاية ثالثة، انتهكت الدستور لذلك قرر الجيش لتولي تلك المسؤولية، موضحًا للصحيفة أنه لم أعلن نفسي بعد (زعيمًا المرحلة الانتقالية)، ولا أفكر في أي شيء في الوقت الحالي، مضيفًا أن القضية سنناقشها مع جميع الجنرالات.

 شاهد الفيديو:


 

 


 

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