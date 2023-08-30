أول تعليق تركي على الأحداث في الجابون

تُراقب "أنقرة" عن قرب ما يحدث في الجابون وتأمل في استعادة السلام والاستقرار، حسبما أفادت وزارة الخارجية التركية، مساء اليوم الأربعاء.

وأضافت الخارجية التركية في بيان: "نراقب عن كثب التطورات في الجابون.. ونتطلع إلى استعادة السلام والاستقرار في البلاد".

الوضع في الجابون

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، أنه يتابع بقلق بالغ الوضع في الجابون، ويدين بشدة تحرك الجيش هناك.

وقال فقي في بيان صادر عنه ونشر على منصة "إكس"، إن تحرك الجيش في الجابون يشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق القانونية والسياسية للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك الميثاق الأفريقي بشأن الانتخابات والديمقراطية والحكم.

ودعا فقي الجيش وقوات الأمن إلى الالتزام الصارم بأمن الجمهورية، لضمان سلامة رئيس الجابون علي بونجو وأفراد عائلته وكذلك أفراد حكومته.

من ناحية أخرى، كشف "المجلس العسكري الحاكم في الجابون"، عن اسم الزعيم الذي سيتولى قيادة البلاد في المرحلة الانتقالية، في أعقاب الانقلاب الذي أطاح الرئيس علي بونجو، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، مساء اليوم الأربعاء.

وذكر عسكريون في إعلان بث على التلفزيون الرسمي في الجابون أن المجلس العسكري عيّن بريس أوليغي أنغيما زعيمًا مُؤقتًا للبلاد.

ولم يكن الإعلان مفاجئا، إذ كانت هناك توقعات بأن يتولى أنغيما المرحلة الانتقالية لاعتقاد كثيرين أنه قائد الانقلاب ضد الرئيس بونجو.

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن الجنرالات في الجابون سيجتمعون اليوم لتحديد من سيقود المرحلة الانتقالية بعد الانقلاب.