التصريح بتشريح جثمان قائد سيارة في المنيرة الغربية

قررت نيابة الجيزة ، التصريح بتشريح جثة قائد سيارة قتل على يد شخص بمنطقة المنيرة الغربية، بسبب خلافات علي أولوية المرور، للتعرف على سبب الوفاة وكشف ملابسات الجريمة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

التصريح بتشريح جثة قائد سيارة قتله شخص في المنيرة الغربية

وكشفت التحقيقات الأولية أنه نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه بسبب أولوية المرور، وتطورت إلى مشاجرة بالأيدي، وعلي أثر ذلك سحب المتهم سلاحه الأبيض وطعن المجني عليه طعنة فارقة في الصدر أدت إلى وفاته في الحال.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

البداية كانت تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، انتقل المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين أن مشاجرة نشبت بين سائقين، نتيجة خلاف على أولوية المرور، مما دفع أحدهما لطعن الآخر بسلاح أبيض، ليفارق الحياة متأثرة بالإصابة التي لحقت به.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.

حبس ٣ أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية حبس ٣ أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات قد وردت إلى وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة تفيد بـ قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 أمتار.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.