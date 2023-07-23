ربة منزل تكشف كواليس محاولتها الانتحار في المنيرة الغربية: زهقت من جوزي

كشفت سيدة كواليس محاولتها الانتحار من شرفة شقتها في الطابق الرابع بمنطقة المنيرة الغربية، وقالت إنها قررت التخلص من حياتها في لحظة غضب بعد تعرضها للإهانه والسب على يد زوجها.

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وأكدت الزوجة فى أقوالها أن زوجها يعاملها بقسوة اضطرتها لترك المنزل عدة مرات والتوجه إلى أسرتها لكنها في النهاية كانت تعود إليه مرة أخرى حرصا على تربية طفليها في جو أسري سليم "زهقت من جوزي.. وعايزة اخلص من حياتي".

وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بسيدة أثناء محاولتها إلقاء نفسها من شرفة مسكنها.

وبفحص قوات الأمن، تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة من كلٍ من، زوج السيدة المُشار إليها وأحد الأشخاص "مالك عقار كائن بدائرة القسم"، لمحاولتها إلقاء نفسها من شرفة الشقة سكنها، بسبب خلافات عائلية بينها وبين زوجها، إلا أنهما قاما بمنعها، وبمواجهة المذكورة أيدت ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.