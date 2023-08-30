شواطئ نويبع مملكة الاسترخاء بـجنوب سيناء

بعد الطلب على قضاء العطلات والإجازات الصيفية، في فنادق ومنتجعات" نويبع" و الذي يرفع حالة الإشغالات إلى مستويات تتراوح بين 70 إلى 80% خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، بالإضافةإلى أن الإشغالات المتوقعة خلال الشهرين المقبلين تعد ذروة التدفقات السياحية لمنطقة نوبيع طابا طوال العام بالتزامن مع أعياد اليهود وتدفق السياح الاسرئيليين.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، في شهر يونيه الماضي وهو أول الحركة الصيفية لمتابعة جهود دفع الحركة السياحية في كل من طابا ونويبع، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لدفع عجلة التنمية في سيناء بمختلف القطاعات، خصوصًا ما يتعلق بقطاع السياحة، هذا إلى جانب العمل على حل المشكلات، وإزالة التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في هذا القطاع المهم.

ومناقشة واستعراض عدد من التحديات والمعوقات، ومنها أهمية تفعيل مطار نويبع، وتقديم المزيد من التيسيرات في الإجراءات فيما يتعلق بالمنفذ البري، موضحًا أننا اليوم بصدد التعامل مع هذه التحديات، ودراسة عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في مضاعفة معدلات الحركة السياحية لكل من طابا ونويبع، مؤكدًا أهمية التركيز على كفاءة الطرق الموصلة لهذين المقصدين السياحيين.

تعد شواطئ نويبع بجنوب سيناء الواجهة السياحية الأولى للباحثين عن الاسترخاء بهدوء وبساطة والعزلة عن كل ضجيج، كما نجحت مدينة نويبع في الآوانة الأخيرة، إضافة لشواطئها أن تجذب إليها أنواع عديدة من السياحة بينها السياحة الزراعية، فضلًا عن السياحة العلمية وسياحة اكتشاف الجبال ومسارات الوديان.

بينما تشير بيانات محافظة جنوب سيناء الرسمية أن مدينة نويبع هى مدينة مصرية تتبع محافظة جنوب سيناء تطل المدينة على خليج العقبة، وتقع على مساحة 5097 كم على بعد 85 كم شمال مدينة دهب و465 كم من قناة السويس ويقطنها قبائل المزينة والترابين وجهينة من قبائل بدو سيناء.

كما تطورت المدينة من واحة صحراوية منعزلة إلى مدينة ومنتجع سياحى مميز يقصده السائحون بهدف الاسترخاء والاستجمام.

مدينة نويبع

مدينة نويبع

مدينة نويبع