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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد موسى يطالب بتدشين حملة مصرية دولية لاسترداد الآثار المنهوبة (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما على المتحف البريطاني بعد سرقة 2000 قطعة من داخل المتحف ، موضحًا أن المتحف  متحف غير آمن، رغم أنه يعرض تاريخ وحضارة مصر، حيث يعرض حجر رشيد، والذي يعد واحدا من أيقونات الآثار المصرية.

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سرقة المتحف البريطاني تهز العالم والخطر يحوم حول المعروضات المصرية

يجب التكاتف مع زاهي حواس لتدشين حملة لاسترداد الآثار المسروقة

وأضاف  أحمد موسى، خلال  برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم  بتدشين حملة مصرية دولية لاسترداد كل الآثار المنهوبة والمسروقة في الخارج، مشيرا إلى
أن  آثار مصرية موجودة في المتحف البريطاني، وآثار أيضا موجودة في متحف اللوفر في فرنسا، وكذلك في أمريكا، وألمانيا، وسويسرا، وإيطاليا، ويجب على الشعب المصري التكاتف مع زاهي حواس لتدشين حملة لاسترداد الآثار.

وتابع أحمد موسى: "حجر رشيد حينما تم اكتشافه وقت الحملة الفرنسية، الإنجليز المستعمرين سرقوا الحجر وعرضوه في المتحف البريطاني عام 1802.

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