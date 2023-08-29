سرقة المتحف البريطاني تهز العالم والخطر يحوم حول المعروضات المصرية

قالت الكاتبة عزة الزفتاوي، المقيمة في بريطانيا، إنه من حوالي 10 أيام تم الاعلان في بريطانيا عن اختفاء 2000 قطعة من المتحف البريطاني، يرجع تاريخها لأكثر من 3 قرون، تتضمن أحجار كريمة، وقطع ذهبية وكذلك زجاج.

وأضافت، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، الذي يُبث على قناة "CBC"، أن القطع المسروقة لم تكن معروضة للجمهور وانما كانت موجودة بالمخازن، موضحة أن وسائل الإعلام البريطانية أعلنت أن عمليات اختفاء التماثيل بدأت في عام 2019، واستمرت مع فترة كورونا.

قسم فرعوني

ونوهت إلى أن بعض الفرق العاملة بالمتحف هي من كشفت واقعة السرقة، مؤكدة أن مدير المتحف قدم استقالته على الفور بعد اكتشاف واقعة السرقة، واعترف أن الاجراءات لم تكن كافية لمنع هذه السرقة، مشيرة إلى أنّ هناك فرق من الاثار تعكف في الوقت الحالي على تقييم هذه القطع المسروقة.

ولفتت إلى أن هناك قسم فرعوني مصري كامل موجود في متحف بريطانيا، ولكن ليس كل القطع الأثرية الفرعونية هي فقط المعروض، فمنها ما هو موجود حتى الأن، مؤكدة أنه لم يتم تحديد هوية الاثار المسروقة ولا تابعة لأي حضارة او دولة، وحتى الآن لا يوجد تفاصيل حول وجود آثار مصرية مسروقة.