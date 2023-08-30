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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

التضامن: انخفاض نسبة تعاطي الإدمان في مصر لـ5.9%

صندوق مكافحة وعلاج
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

 قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن نسبة التعاطي في مصر تقدر بـ5.9%، وهذه النسبة تعني أننا متماشين مع المعدلات العالمية، بينما نسب الإدمان كانت 3.3% في عام 2014 وحاليًا 2.4%.

 نسبة حالات الإدمان:

 وأضاف الدكتور عمرو عثمان، في تصريحات له، أن نسبة الـ2.4% لحالات الإدمان في الشريحة العمرية من 15 إلى 60 سنة، موضحًا أنهم دائمًا ما يجرون مسوح قومية بشكل مستمر والأمم المتحدة تنسق مع الدول على بعد الاستثمارات والمسوح لقياس التعاطي والإدمان.

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 وأشار عمرو عثمان إلى أن 58% من المدمنين مقيمين مع الوالدين وهذا يدل على تراجع دور الأسرة واختفاء دور الوقاية والمتابعة، كما أكد أن هناك انخفاضًا نسبيًا في معدلات التعاطي ما بين الأطفال.

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