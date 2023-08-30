خطوات تقديم تظلم كارت الخدمات المتكاملة.. التضامن توضح 11 ميزة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أحقية المواطن في تقديم تظلم على رفض استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2023، وذلك بعد تشكيل لجنة متخصصة في الحصول على طللباتهم واستقبال شكواهم، بشأن الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة وكارت الخدمات المتكاملة 2023.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، حملة تحت شعار «هنوصلك» وذلك لاستخراج مليون بطاقة من كارت الخدمات المتكاملة 2023، وذلك بهدف التيسير على على ذوي الإعاقة من مختلف أنحاء الجمهورية.

كما أوضحت التضامن أن لجنة التظلمات المعنية بفحص رفض طلبات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023، لها الأحقية في الاستعانة من الخبراء والاخصائيين.

وتأتي خطوات تقديم تظلم كارت الخدمات المتكاملة كالتالي:

على المواطن المتقدم برفع تظلم على رفض طلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2023 من اتباع الخطوات التي نوهت عنها وزارة التضامن الاجتماعي.

1- لتقديم التظلم على المواطن أن يقدمها من خلال مراكز التظلمات بديوان الوزارة.

2- تقديم التظلمت ورقيًا بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات على مستوى الجمهورية.

3- تقديم تظلمات رفض استخراج كارت الخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المتوفرة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

4- يمكن للمواطن من تقديم التظلمات عبر الخط الساخن 15044.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2023



تسعى وزارة التضامن الاجتماعي من التيسيير على المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، جاء ذلك من خلال استخراج كارت الخدمات المتكاملة، والذي يعمل على راحة المواطنين.

1- الجمع بين معاشيين.

2- الحصول على سيارة مجهزة.

3- الإعفاء الجمركي من الأجهزة التعويضية.

4- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

5- الكشف المجاني في المستشفيات.

6- الكشف المجاني في المستشفيات.

7- من مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2023 الإعفاء من الرسوم الجمركية للسيارات.

8- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

9- تعيين بنسبة 5% من العاملين.

10- الدمج في المعاهد والجامعات.

11- الإعفاء من الضرائب والدمج في المدارس.

