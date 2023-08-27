استغاثة عاجلة لوزارة التضامن.. "مش لاقيين نجيب علبة الجبنة"

"مش لاقيين نجيب علبة الجبنة"، بهذه الكلمات بدأت الحاجة فوزية عبدالواحد، استغاثتها لوزارة التضامن الاجتماعي ورئاسة الجمهورية، وذلك على ما تعانيه هي وأسرته من أزمات مالية ومادية طاحنة، إثر عدد من التحورات السريعة التي تعرضت له الأسرة خلال السنوات الأخيرة.

وشددت الحاجة فوزية عبدالواحد، الكامنة في 36 شارع علي خليل من شارع شحاتة الجمل بولاق الدكرور، على أن لديها ابنتين تعرضتا للطلاق وتسكنان معها الآن في منزل والدهما، وتحولت حالتهم من حالة ميسورة إلى حالة "الضنك"، حيث إنها تحصل على معاش زوجها المتوفي منذ أكثر من 14 عاما، إلا أنها حصلت على عدد من القروض والذي كانت سببًا في اقتطاع جزء كبير من المعاش.

وتطالب الحاجة فوزية، بتقديم الدعم لها، لكي يتكفل أن تعيش حياة مستقرة، منوهة بأن أحفاءها يعانون الآن بسبب عدم القدرة على الدراسة، إذ أنهما كانوا يدرسون في مدارس اللغات وليس لديهم القدرة الآن على دفع المصاريف المدرسية، وأن حفيدتها الأكبر في مرحلة التعليم الثانوي "3 ثانوي" والجميع يعي أن مصاريف هذه المرحلة مرتفعة، ولذلك تطالب بتقديم الدعم لهم.

وانتهت الحاجة فوزية، حديثها خلال الاستغاثة، بأنها تطالب رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بتبني حالتها.