إعلان أفضل 3 أهداف في الجولة الرابعة من الدوري السعودي (فيديو)

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين "الدوري السعودي" عن أبرز ثلاثة أهداف تنافس على جائزة الأفضل في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، والتي شهدت عددا كبيرا من الأهداف الرائعة.

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وشهدت القائمة وجود ثلاثة أهداف لكل من سالم الدوسري لاعب نادي الهلال وهدف فرانك كيسية لاعب نادي الأهلي، وهدف ماتيوس كاسترو نجم نادي التعاون.

أفضل 3 أهداف في الجولة الرابعة من الدوري السعودي

وشهدت القائمة تواجد هدف سالم الدوسري الذي سجله في نادي الاتفاق، وهدف فران كيسية في نادي الطائي، وهدف ماتيوس كاسترو لاعب التعاون في نادي الأخدود، وجاءت الأهداف كالآتي:-

يحتل الاتحاد المركز الاول في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن نادي الأهلي صاحب المركز الثاني، ويأتي الهلال في المركز الثالث برصيد 10 نقاط ويحتل التعاون المركز الرابع بفارق الأهداف.

من المقرر أن تقام مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين على يومي الجمعة والسبت المقبل، بواقع 4 مباريات في اليوم الأول و5 مواجهات في اليوم الثاني والختامي.