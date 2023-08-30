منافسة رباعية على جائزة أفضل لاعب في الشهر بـ الدوري السعودي

تشتعل المنافسات في الدوري السعودي للمحترفين ما بين اللاعبين في ترتيب الهدافين وصناعة الأهداف، وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة الأفضل في شهر أغسطس الجاري بدوري روشن.

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قائمة الرباعي المتنافس على جائزة لاعب الشهر

ويتواجد كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر على رأس قائمة الرباعي المتنافس على جائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري السعودي، بعددما نجح البرتغالي في احتلال صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 5 أهداف سجلها في مواجهتين فقط، بجانب تواجده على رأس قائمة الأكثر صناعة أيضًا بهدفين خلال شهر أغسطس.

وينافس رونالدو كل من إيجور كورنادو لاعب نادي الاتحاد الذي سجل 3 أهداف حتى الآن ونجح في صناعة هدفين بعد مرور 4 جولات من دوري روشن، بالإضافة إلى رياض محرز الذي صنع هدفين أيضًا حتى الآن ونجح في تسجيل هدفين أيضًا.

ويدخل اللاعب البرازيلي مالكوم نجم نادي الهلال في منافسة قوية أيضًا على جائزة لاعب الشهر بعدما سجل اللاعب 4 أهداف بعد مرور 4 جولات من دوري روشن.

إعلان دوري روشن قائمة أسماء الرباعي المرشح

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل وتستمر يومين تنتهي بنهاية يوم السبت الذي يشهد 5 مواجهات ستقام في نفس التوقيت.