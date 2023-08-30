بانيجا يواصل حصوله على البطاقات الحمراء في الدوري السعودي

يواصل النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب نادي الشباب السعودي، حصوله على البطاقات الحمراء مع الليوث في مباريات دوري المحترفين، وذلك بعدما حصل على بطاقة حمراء في لقاء النصر أمس.

بانيجا يواصل حصوله على البطاقات في دوري المحترفين

وحصل بانيجا على بطاقة حمراء "طرد" في الدقيقة 78 من لقاء الفريق أمام نادي النصر، والذي انتهى بفوز العالمي برباعية دون مقابل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

طرد بانيجا هو المرة الرابعة التي يحصل فيها اللاعب على بطاقة حمراء مع نادي الشباب، منذ انتقاله لشيخ الأندية السعودية في سبتمبر من عام 2020، وبعد 3 سنوات مع الليوث.

البطاقة الحمراء لتي حصل عليها بانيجا في مباراة النصر مساء أمس الثلاثاء هي الثالثة التي يتحصل عليها اللاعب بطريقة مباشرة، بعدما حصل على بطاقة حمراء من قبل بعد الإنذار الثاني.

بانيجا يُطرد للمرة الـ 16

طرد بانيجا في مباراة النصر والشباب هي المرة رقم 16 التي يحصل فيها اللاعب على بطاقة حمراء خلال مسيرته، بعدما لعب النجم الأرجنتيني 644 مباراة سابقة في مسيرته، وحصل على 170 بطاقة صفراء في مسيرته حتى الآن لصاحب الـ 35 عام.