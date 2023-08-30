كليات متاحة أمام الشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة 2023
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كليات متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات للشعبة الأدبية من الثانوية العامة.
وفتح مكتب التنسيق باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات 2023 اليوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023.
ويتيح موقع التنسيق الإلكتروني التسجيل أما الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023.
وتتاح أمام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات من الشعبة الأدبية بالثانوية العامة أماكن شاغرة في كليات التربية النوعية والتربية والموسيقية، والتربية والرياضية، والمعاهد العليا.
الحد الأدنى تنسيق المرحلة الثالثة 2023
ويبلغ الحد الأدنى لتقديم طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالشعبة العلمية 205 درجات بإجمالي عدد طلاب 83 ألفا و863 طالبًا وطالبة.
ويبلغ الحد الأدنى لتقديم طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50 في المائة، بإجمالي 50 ألفا و983 طالبًا وطالبة.
ويبلغ إجمالي عدد طلاب الشعب العلمية والأدبية في الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات 134 ألفًا و846 طالبًا وطالبة.
ونوهت وزارة التعليم العالي بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة 2023 الدور الأول سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.
كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023
|تربية رياضية بنات الفيوم
|تربية رياضية بنين المنيا
|تربية رياضية بنات المنيا
|العالي ترميم الآثار بأبي قير
|المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)
|تربية رياضية بنين بني سويف
|تربية رياضية بنات بني سويف
|العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية
|العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة
|القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول
|عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا
|الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
|العالي خدمه اجتماعيه سوهاج
|العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد
|معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات
|معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات
|معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات
|معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات
|العالي خدمه إجتماعيه اسوان
|معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات
|تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية
|معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر
|معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية
|تربية رياضية بنين مدينة السادات
|تربية رياضية بنات مدينة السادات
|تربية نوعية فنية بنها
|تربية نوعية موسيقية بنها
|العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
|العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر
|العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
|معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)
|تربية رياضية بنين الزقازيق
|تربية رياضية بنات الزقازيق
|معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)
|العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس
|الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر
|تربية نوعية فنية المنصورة
|معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة
|معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة
|معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة
|نظم معلومات ادارية قطاميه
|تربية نوعية فنية الفيوم
|عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية
|النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة
|النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة
|مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة
|تربية رياضية بنين أسوان
|تربية نوعية موسيقية طنطا
|تربية رياضية بنين طنطا
|تربية رياضية بنات طنطا
|العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية
|القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية
|الفني التجارى بشبرا
|الفني التجارى بالمطريه
|الفني التجارى بالاسكندريه
|الفني التجارى بطنطا
|الفني التجارى بقويسنا
|الفني التجارى ببنها
|الفني التجارى بالمنصوره
|الفني التجارى باسيوط
|الفني التجارى باسوان
|الفني التجارى بدمنهور
|الفني التجارى بالزقازيق
|الفني التجارى بسوهاج
|الفني التجارى بقنا
|الفني التجارى بالمحله الكبرى
|تربية نوعية موسيقية الزقازيق
|معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة
|معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة
|العالي الفندقى بالاقصر إيجوث
|العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث
|العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ
|العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
|العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر
|العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر
|العالي خدمه اجتماعيه المنصوره
|العالي للغات 6 اكتوبر
|معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)
|العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر
|الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم
|الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية
|العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره
|العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية
|طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية
|طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى
|العالي حاسبات و نظم تجمع أول
|تربية رياضية بنات الإسكندرية
|تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم
|تربية رياضية بنين دمياط
|معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة
|معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة
|تربية نوعية فنية القاهرة
|تربية نوعية موسيقية القاهرة
|معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)
|المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة
|تربية رياضية بنين حلوان
|تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة
|أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
|أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي
|الفني للخدمة الاجتماعية بقنا
|معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)
|معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية)
|تربية رياضية بنات المنصورة
|العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية
|تربية رياضية بنات جنوب الوادي
|العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم
|تربية رياضية بنين كفر الشيخ
|تربية رياضية بنات كفر الشيخ
|تربية نوعية موسيقية أسوان
|تربية رياضية بنات أسيوط
|تربية رياضية بنين أسيوط
|عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية
|العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه
|تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية
|ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية
|الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية
|العالي للدراسات الادبية كنج مريوط
|المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية
|معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)
|العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس
|تربية رياضية بنين جنوب الوادي
|العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس
|عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس
|العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
|العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
|القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم
|العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس
|الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
|العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير
|العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال
|العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير
|الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم
|العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر
|تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر
|العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط
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