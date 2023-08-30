كليات متاحة أمام الشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كليات متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات للشعبة الأدبية من الثانوية العامة.

وفتح مكتب التنسيق باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات 2023 اليوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023.

ويتيح موقع التنسيق الإلكتروني التسجيل أما الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023.

وتتاح أمام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات من الشعبة الأدبية بالثانوية العامة أماكن شاغرة في كليات التربية النوعية والتربية والموسيقية، والتربية والرياضية، والمعاهد العليا.

الحد الأدنى تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويبلغ الحد الأدنى لتقديم طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالشعبة العلمية 205 درجات بإجمالي عدد طلاب 83 ألفا و863 طالبًا وطالبة.

ويبلغ الحد الأدنى لتقديم طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50 في المائة، بإجمالي 50 ألفا و983 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الشعب العلمية والأدبية في الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات 134 ألفًا و846 طالبًا وطالبة.

ونوهت وزارة التعليم العالي بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة 2023 الدور الأول سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023