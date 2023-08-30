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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

تنسيق المرحلة الثالثة| كليات ومعاهد لطلاب الثانوية الحاصلين على 50% علمي

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لطلاب الثانوية العامة، ننشر كليات ومعاهد استقبلت الطلاب الحاصلين على 50% من الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثالثة للعام الماضي 2022.

كليات متاحة أمام الشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للشعبة العلمية

 فتح مكتب التنسيق باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات اليوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة 1 سبتمبر 2023. 

يتيح موقع التنسيق الإلكتروني التسجيل أما الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023. 

 تتاح أمام طلاب الشعبة العلمية من الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أماكن شاغرة في كليات التربية النوعية، والتربية والرياضية، وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي، ومعاهد خدمة اجتماعية.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 2023:

 يبلغ الحد الأدنى لتقديم طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالشعبة العلمية 205 درجات بإجمالي عدد طلاب 83 ألفًا و863 طالبًا وطالبة.

 يبلغ الحد الأدنى لتقديم طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%، بإجمالي 50 ألفًا و983 طالبًا وطالبة. 

 يبلغ إجمالي عدد طلاب الشعب العلمية والأدبية في الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات 134 ألفًا و846 طالبًا وطالبة.

 نوهت وزارة التعليم العالي بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة 2023 الدور الأول سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

كليات تقبل الحاصلين على 50% علمي في تنسيق الجامعات 2022:

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزى      205

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزى)  205

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح          205

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس   205

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان     205

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج    205

العالي الفندقى بالأقصر إيجوث            205

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 205

العالي خدمة اجتماعية أسوان  205

العالي خدمة اجتماعية بور سعيد     205

العالي سياحة وفنادق الغردقة   205

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية ايجوث 205

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية    205

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر         205

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر        205

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث         205

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير  205

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش     205

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش     205

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط    205

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة    205

تربية العريش رياضة     205

تربية رياضية بنات الإسكندرية      205

تربية رياضية بنات الزقازيق  205

تربية رياضية بنات السويس   205

تربية رياضية بنات العريش   205

تربية رياضية بنات المنصورة       205

تربية رياضية بنات المنيا      205

تربية رياضية بنات أسوان     205

تربية رياضية بنات بنها        205

تربية رياضية بنات بني سويف        205

تربية رياضية بنات بورسعيد      205

تربية رياضية بنات جنوب الوادي        205

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة      205

تربية رياضية بنات سوهاج    205

تربية رياضية بنات طنطا      205

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية       205

تربية رياضية بنات كفر الشيخ            205

تربية رياضية بنين الإسكندرية            205

تربية رياضية بنين الزقازيق   205

تربية رياضية بنين السويس   205

تربية رياضية بنين العريش    205

تربية رياضية بنين المنصورة      205

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم       205

تربية رياضية بنين المنيا       205

تربية رياضية بنين الوادي الجديد         205

تربية رياضية بنين أسوان     205

تربية رياضية بنين أسيوط     205

تربية رياضية بنين بنها        205

تربية رياضية بنين بني سويف         205

تربية رياضية بنين جنوب الوادي       205

تربية رياضية بنين حلوان     205

تربية رياضية بنين سوهاج    205

تربية رياضية بنين طنطا      205

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية       205

تربية رياضية بنين كفر الشيخ     205

تربية رياضية بنين مدينة السادات        205

تربية موسيقية حلوان           205

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 205

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة         205

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر            205

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر  205

تربية نوعية فنية أسوان        205

تربية نوعية فنية بور سعيد    205

تربية نوعية فنية دمياط        205

تربية نوعية فنية عين شمس   205

تربية نوعية فنية مطروح      205

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية         205

تربية نوعية موسيقية القاهرة  205

تربية نوعية موسيقية المنصورة          205

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر         205

تربية نوعية موسيقية أسوان   205

تربية نوعية موسيقية بنها      205

تربية نوعية موسيقية بور سعيد           205

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية 205

تربية نوعية موسيقية دمياط   205

تربية نوعية موسيقية سوهاج  205

تربية نوعية موسيقية طنطا    205

تربية نوعية موسيقية عين شمس         205

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ          205

تربية نوعية موسيقية مطروح 205

سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر     205

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد    205

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة    205

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية  205

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية      205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية      205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم     205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم       205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية        205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم    205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية    205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم      205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية     205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية        205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم     205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية     205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم      205

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية           205

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية        205

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية          205

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط     205

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط      205

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)        205

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط    205.

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