تنسيق المرحلة الثالثة| كليات ومعاهد لطلاب الثانوية الحاصلين على 50% علمي

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لطلاب الثانوية العامة، ننشر كليات ومعاهد استقبلت الطلاب الحاصلين على 50% من الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثالثة للعام الماضي 2022.

فتح مكتب التنسيق باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات اليوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة 1 سبتمبر 2023.

يتيح موقع التنسيق الإلكتروني التسجيل أما الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023.

تتاح أمام طلاب الشعبة العلمية من الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أماكن شاغرة في كليات التربية النوعية، والتربية والرياضية، وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي، ومعاهد خدمة اجتماعية.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 2023:

يبلغ الحد الأدنى لتقديم طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالشعبة العلمية 205 درجات بإجمالي عدد طلاب 83 ألفًا و863 طالبًا وطالبة.

يبلغ الحد الأدنى لتقديم طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%، بإجمالي 50 ألفًا و983 طالبًا وطالبة.

يبلغ إجمالي عدد طلاب الشعب العلمية والأدبية في الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات 134 ألفًا و846 طالبًا وطالبة.

نوهت وزارة التعليم العالي بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة 2023 الدور الأول سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

كليات تقبل الحاصلين على 50% علمي في تنسيق الجامعات 2022:

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزى 205

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزى) 205

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 205

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 205

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 205

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 205

العالي الفندقى بالأقصر إيجوث 205

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 205

العالي خدمة اجتماعية أسوان 205

العالي خدمة اجتماعية بور سعيد 205

العالي سياحة وفنادق الغردقة 205

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية ايجوث 205

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية 205

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 205

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 205

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث 205

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير 205

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 205

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 205

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 205

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205

تربية العريش رياضة 205

تربية رياضية بنات الإسكندرية 205

تربية رياضية بنات الزقازيق 205

تربية رياضية بنات السويس 205

تربية رياضية بنات العريش 205

تربية رياضية بنات المنصورة 205

تربية رياضية بنات المنيا 205

تربية رياضية بنات أسوان 205

تربية رياضية بنات بنها 205

تربية رياضية بنات بني سويف 205

تربية رياضية بنات بورسعيد 205

تربية رياضية بنات جنوب الوادي 205

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 205

تربية رياضية بنات سوهاج 205

تربية رياضية بنات طنطا 205

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 205

تربية رياضية بنات كفر الشيخ 205

تربية رياضية بنين الإسكندرية 205

تربية رياضية بنين الزقازيق 205

تربية رياضية بنين السويس 205

تربية رياضية بنين العريش 205

تربية رياضية بنين المنصورة 205

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 205

تربية رياضية بنين المنيا 205

تربية رياضية بنين الوادي الجديد 205

تربية رياضية بنين أسوان 205

تربية رياضية بنين أسيوط 205

تربية رياضية بنين بنها 205

تربية رياضية بنين بني سويف 205

تربية رياضية بنين جنوب الوادي 205

تربية رياضية بنين حلوان 205

تربية رياضية بنين سوهاج 205

تربية رياضية بنين طنطا 205

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 205

تربية رياضية بنين كفر الشيخ 205

تربية رياضية بنين مدينة السادات 205

تربية موسيقية حلوان 205

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 205

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة 205

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر 205

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر 205

تربية نوعية فنية أسوان 205

تربية نوعية فنية بور سعيد 205

تربية نوعية فنية دمياط 205

تربية نوعية فنية عين شمس 205

تربية نوعية فنية مطروح 205

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية 205

تربية نوعية موسيقية القاهرة 205

تربية نوعية موسيقية المنصورة 205

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 205

تربية نوعية موسيقية أسوان 205

تربية نوعية موسيقية بنها 205

تربية نوعية موسيقية بور سعيد 205

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية 205

تربية نوعية موسيقية دمياط 205

تربية نوعية موسيقية سوهاج 205

تربية نوعية موسيقية طنطا 205

تربية نوعية موسيقية عين شمس 205

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 205

تربية نوعية موسيقية مطروح 205

سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر 205

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 205

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 205

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم 205

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 205

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط 205

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط 205

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 205

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 205.