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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

"ضحية إهمال وكان فتى أحلامي".. أنغام تصاب بالاكتئاب بعد وفاة عمها

أنغام وعمها الراحل
أنغام وعمها الراحل عماد عبد الحميد

فتحت المطربة أنغام قلبها لجمهورها في تصريحاتها الأخير عن حياتها الشخصية وأصعب المواقف التي تعرضت لها وكانت مأساة في حياتها لا تقدر على نسيانها.

 

أنغام وعمها الراحل عماد عبد الحميد

تلقت المطربة أنغام نبأ وفاة عمها المطرب عماد عبدالحليم كالصاعقة، فكانت وقتها تحيي حفلًا في تونس، فوجئت باتصال هاتفي يخبرها عن وفاته، إذْ وجد متوفيًا على الطريق، نتيجة جرعة زائدة من المخدرات، وكان في منتصف الثلاثينيات من عمره.

 

 أوضحت أنغام أنه كان الفراق الأصعب الذي عاشته بعد وفاة جدتها، فكانت تعتبره صديق وأخ، نظرًا لفارق السن القليل بينهما، قائلة: "كان صاحبي وكنت مهمة أوي عنده، كان فتى أحلامي والراجل اللي بحب شكله، وكان دمه خفيف وطيب جدًا وحنون على الكل لكنه مات صغير وعمره 35 سنة، وكنت عارفة إن نتيجة طريقة حياته موت محتوم، ووقت وفاته في التسعينيات مكانش في وعي كافي باستيعاب شاب مدمن".

 كشفت أنغام أن عمها ضحية إهمال من الأهل والمجتمع قائلة: "كانوا بيتعاملوا معاه بقسوة، مش كمريض محتاج مساعدة كبيرة وطويلة، وهو كان بيطلب المساعدة ويحاول".

 

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