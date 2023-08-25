أنغام تتجاهل رسالة شيرين عبد الوهاب وتشيد بأداء تامر عاشور وأحمد سعد

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل والغموض، بعد أن وجهت رسالة خاصة إلى النجمة أنغام، خلال فقرتها مساء أمس الخميس، ضمن فعاليات حفل "ليلة الدموع، والذي أقيم على مسرح بنش مارك بجدة، في المملكة العربية السعودية، والذي شارك فيه عدد كبير من نجوم الطرب الحزين.

شيرين عبد الوهاب

أنغام تتجاهل رسالة شيرين عبد الوهاب لها

تجاهلت أنغام رسالة شيرين عبد الوهاب ولم تعلق على أي كلمة قالتها، بل اكتفت بنشر مقطع فيديو خلال فقرة الفنان تامر عاشور وأحمد سعد وأشادت بأدائهما قائلة :" ايه الحلاوة دي"، والأمر الذي استفز الجماهير من طريقة التجاهل تلك.

أنغام وشيرين عبد الوهاب

شيرين لأنغام: شكرًا يا بنت الأصول

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على تقديم واجب الشكر للشخص الذي وقف بجانبها ودعمها كثيرا، وذلك أثناء فقرتها ضمن حفل ليلة الدموع.

فاجأت شيرين عبد الوهاب، الحاضرين والمشاهدين بتقديم شكر خاص لثلاث فنانات على مسرح حفلها في ليلة الدموع، منذ قليل، بعد وقوفهم بجانبها.

شيرين عبد الوهاب

وقالت شيرين عبد الوهاب:" عاوزة أشكر 2 وقفوا جنبي كثير فنانة العرب أحلام، والفنانة ياسمين عبد العزيز، وكمان في فنانة تانية عاوزة أشكرها برضه وأقولها شكرا يا بنت الأصول وكتر خيرك الفنانة أنغام"، وهذا يعد أول رد لها بعد خناقة "صوت مصر".

ووجهت شكر خاص لتركي آل شيخ قائلة :" عاوزة أشكر أكتر شخص وقف جنبي وقفة كبيرة أوي.. حبيب قلبي.. المستشار تركي آل الشيخ".

شيرين عبد الوهاب

لقب صوت مصر يتصدر تريندات السوشيال ميديا

بعد كلمة شيرين في حفل ليلة الدموع، تصدر لقب "صوت مصر" تريند تويتر، وسرعان ما انهالت الهشتاجات عليه، حيث جاءت التعليقات كالأتي، " شيرين صوت مصر شيرين تتصدر المحتوى الرائج في مصر"، " صوت مصر وملكة المشاعر"، " ربي معطيها القبول و الحضور و الصوت لي ما يشبه احد صوت مصر بامتياز"، " تتصدر صوت مصر والشرق الأوسط الأول شيرين التريند العالمي وتحتل المركز الأول في العالم"، "شيرين عطتها درسين الاول في الغناء والثاني بالادب".

شيرين عبد الوهاب

جدير بالذكر ظهرت شيرين عبد الوهاب بشكل مختلف عن أخر ظهور لها، حيث خسرت الكثير من الوزن، مرتدية فستان أزرق اللون، تميز بقصته الطويلة، مع مكياج بسيطة بألوانات النود وظلال عيون باللون الترابي، كما اختارت تسريحة شعر مموجة ومرفوعة إلى الخلف.