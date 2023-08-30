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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انهيار الذهب مجددًا .. أسعار المعدن الأصفر الأربعاء 30 أغسطس 2023

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

سجلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، تراجعًا جديدًا في أسواق الصاغة ، عقب الرتفاعات السابقة التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية حيث وصل سعر الذهب اليوم لعيار 21 إلى 2220 جنيهًا، بعدما وصل سعره أمس 2235 جنيها.

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 - 8 - 2023 في سوق الصاغة

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ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 2537 جنيه للبيع، و2514 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة نحو 2220 جنيهًا للبيع، و2200 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1902جنيه للبيع، و1885جنيه للشراء، .

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم إلى 1480 جنيه للبيع، و1466 جنيه للشراء.

فيما تراجع سعر الجنيه الذهب في الأسواق المصرية نحو 17760 جنيهًا للبيع، و17600 جنيهًا للشراء، أي تراجع بقيمة 120 جنيها.

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