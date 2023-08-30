انهيار الذهب مجددًا .. أسعار المعدن الأصفر الأربعاء 30 أغسطس 2023

سجلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، تراجعًا جديدًا في أسواق الصاغة ، عقب الرتفاعات السابقة التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية حيث وصل سعر الذهب اليوم لعيار 21 إلى 2220 جنيهًا، بعدما وصل سعره أمس 2235 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 2537 جنيه للبيع، و2514 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة نحو 2220 جنيهًا للبيع، و2200 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1902جنيه للبيع، و1885جنيه للشراء، .

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم إلى 1480 جنيه للبيع، و1466 جنيه للشراء.

فيما تراجع سعر الجنيه الذهب في الأسواق المصرية نحو 17760 جنيهًا للبيع، و17600 جنيهًا للشراء، أي تراجع بقيمة 120 جنيها.