ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة بنحو 10 جنيهات خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 29 أغسطس، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2235 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2235 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2554 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2341 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1916 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1490 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1277 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 958 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17880 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1936 دولارًا للأوقية.

ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار وعوائد السندات

أسعار الذهب

زادت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ أظهر انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة في الفترة الأخيرة علامات على أن الاقتصاد منهك، قبل صدور بيانات حاسمة عن التضخم والوظائف هذا الأسبوع من الممكن أن تحدد مستقبل أسعار الفائدة.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %إلى 1923.27 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب أعلى مستوى له منذ العاشر من أغسطس آب والذي بلغه أمس الاثنين. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1951.10

دولار.

وأدى انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوى لها منذ عام 2007، والذي بلغته الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع أسعار الذهب وفق "رويترز".

ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل الذهب، الذي لا يدر عائدا، أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ورغم الارتفاعات الطفيفة الأخيرة في أسعار الذهب، قال الخبير في الأسواق العالمية عبدالعظيم الأموي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الأسواق تشهد للأسبوع الثالث على التوالي انخفاض في مراكز المستثمرين المتعلقة بشراء المعدن الأصفر، مما يعني أن الأسواق تراهن على انخفاض أسعار المعدن الأصفر.

وأكد الأموي أن هذا الأسبوع يعتبر مهم للذهب، مشيرا إلى أن أداء الذهب في العقود الآجلة خلال أغسطس هو الأسوأ من 2018.

ومن بين مجموعة البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع، سينصب التركيز على مقياس التضخم المفضل لدى بنك الفيدرالي الأميركي، وهو مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدوره يوم الخميس، وتقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الذي سيصدر يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 %إلى 24.28 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1 %إلى 965.49 دولار. وانخفض البلاديوم 0.6 %إلى 1247.15 دولار.