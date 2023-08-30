أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 - 8 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب، في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30 أغسطس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2225 جنيهًا للجرام، وشهد الذهب انخفاضًا بحوالي 40 جنيهًا خلال اليومين الماضيين.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2543 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 2225 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1907 جنيهات.

الجنيه الذهب 17800 جنيه.

الذهب في المعاملات الفورية:

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1923.27 دولار للأونصة ليحوم قرب أعلى مستوى له منذ العاشر من أغسطس والذي بلغه الإثنين الماضي. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1951.10 دولار.

وأدى انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوى لها منذ عام 2007، والذي بلغته الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع أسعار الذهب.

ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل الذهب، الذي لا يدر عائدًا، أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كيلفن وونغ، المحلل البارز لأسواق منطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا، لوكالة رويترز، إن تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أشارت إلى أن معركة التضخم لم تنته بعد، ومع عودة سيناريو الركود التضخمي مرة أخرى، ربما بدأ بعض الطلب على الذهب يزداد باعتباره أداة لتنويع الأصول.

ومن بين مجموعة البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، سينصب التركيز على مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدوره يوم الخميس، وتقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الذي سيصدر يوم الجمعة.