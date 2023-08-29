وجه آخر لـ"شادن" صاحبة فيديو الرقص النوبي (الأغنية طلعت سودانية)

منذ أمس، وحقق فيديو مصور من داخل إحدى القاعات في إحدى حفلات التخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة، وكان سبب الفيديو وانتشره الكبير هو فتاة من أصول نوبية “شادن”، اعتمد على الطقوس النوبية في ظهورها على المسرح لتكريمها خلال حفلة التخرج.

“شادن” فتاة من أصول نوبية

وكان الجانب الغامض في القصة، من هي "شادن"؟، وما سبب رقصها على هذه الأغنية، وهذه الفتاة من الطلاب صاحبة الشهرة الواسعة بين الطلاب في الكلية، لما لها من نشاط طلابي ووجودها في اتحاد طلاب جامعة القاهرة "أمين لجنة الأسر العليا".

وخلال فترة دراستها في الجامعة شاركت "شادن" في العديد من الاحتفالات داخل الجامعة وخارجها، كما أنها شاركت في تنظيم العديد من الاحتفالات الوطنية "يوم الشهيد" و"قادرون باختلاف".

وأوضحت "شادن"، ان الحفلة كانت ممتلئة بالمفاجئات وكان الجميع يريد السعادة ونجاح الحفلة، مؤكدة أن كانت تريد من الظهور بتراثها وأغانيها وأسلوب أهلها، مشددة على أن الأغنية جذورها "سوداني" وهي موجودة في الثقافة النوبية، موضحة أنها اختارت هذه الأغنية بشكل أخص لأنها لا تحتوي على كلمات وعبارات غامضة.

وأشارت إلى أن الأغنية كانت تتضمن كلمات وعبارات واضحة، وهي أغنية جذورها سودانية، ولكن حصلت على شهرة بعد غناء مطربي النوبة وأسوان، مؤكدة أن الشعب المصري يركز على الموسيقى وأسلوب الأغنية وكلماتها، وجاء ذلك خلال حوارها في فيديو "لايف" مع بوابة الوفد الإلكترونية.

"فيديو قلب الفيسبوك"، انتشرت خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو مصور من حفلة تخرج دفعة كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة، وحصل الفيديو على انتشار واسع واعجاب من قبل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكن انتشر الفيديو بسبب تكريم أو توفير فرصة عمل.

وانتشر الفيديو، والذي ظهرت فيها فتاة نوبية وهي ترقص وتحتفل على مسرح الكلية بنغمات نوبية، واستطاعت طالبة بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، أن تخطف قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفتاة النوبية، بوجه سعيد وفرح وبزي التخرج وهي ترقص على نغمات نوبية، خلال صعوده على مسرح الكلية لاستلام درع التخرج، حيث إن هذه الفتاة أردات أن تحتفل بطقوس اعتادت عليها وتبرز خلال الاحتفال الطقوس النوبية المتميزة التي تربت عليها، وهو ما أثار إعجاب الكثير من المواطنين.