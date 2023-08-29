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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"فيديو قلب الفيسبوك".. فتاة تحتفل على الطريقة النوبية

فتاة نوبية
فتاة نوبية

 "فيديو قلب الفيسبوك"، انتشرت خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو مصور من حفلة تخرج دفعة كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة، وحصل الفيديو على انتشار واسع وإعجاب من قبل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكن انتشار الفيديو بسبب تكريم، أو توفير فرصة عمل، ولكن بسبب طريقة احتفال فتاة نوبية في حفلة التخرج.

 طريقة احتفال فتاة نوبية:

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 وانتشر الفيديو الذي ظهرت فيه فتاة نوبية وهي ترقص وتحتفل على مسرح الكلية بنغمات نوبية، واستطاعت طالبة بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، أن تخطف قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 وظهرت الفتاة النوبية، بوجه سعيد وفرح وبزي التخرج وهي ترقص على نغمات نوبية، خلال صعودها على مسرح الكلية لاستلام درع التخرج، حيث إن هذه الفتاة أرادت أن تحتفل بطقوس اعتادت عليها وتبرز خلال الاحتفال الطقوس النوبية المميزة التي تربت عليها، وهو ما أثار إعجاب الكثير من المواطنين.

 وانتشر مقطع الفيديو الخاص بحفل التخرج وبالأخص لقطة ظهور الفتاة النوبية وهي تحتفل بطقوسها النوبية في طريقة الغناء وحركتها على المسرح، ولم يكن هناك أي حالات انتقاد لهذه الفتاة التي تمكنت في أن ترسخ عاداتها قي حفلة تخرجها، ولم تكن في مرة تتوقع أن يحصد هذا الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات والإعجاب، والتعليقات التي كانت تشيد بها.

 وسيطرت على الفتاة حالة من الدهشة عندما وجدت تفاعل عدد كبير معها، ونال الفيديو إعجاب الجميع، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية لها.

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