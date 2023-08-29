جاك تنافس لاند كروزر بسيارة جديدة فاخرة

كشفت عملاق صناعة السيارات الصينية جاك، عن سيارة جديدة حازت على إعجاب العديد من عشاق السيارات حول العالم، ووفقاً للمعلن من شركة صناعة السيارات الصينية جاك فإن السيارة الجديدة تحمل اسم Trumphi ES9، وتشبه إلى حد كبير مركبات تويوتا لاند كروزر الشهيرة.

أسعار السيارة الصينية جاك Trumphi ES9

ولم تفصح شركة صناعة السيارات الصينية جاك حتى الآن عن السعر المقرر للسيارة الجديدة جاك Trumphi ES9، ولم تعلن الشركة كذلك عن الأسواق التي من المقرر أن يتم طرح السيارة الجديدة Trumphi ES9 بها.

المواصفات الفنية للسيارة الصينية جاك Trumphi ES9

ومن المقرر أن تقدم شركة صناعة السيارات الصينية السيارة جاك Trumphi ES9 الجديدة، بعدة نسخ، منها نسخة مزودة بمحرك بنزين توربيني بعزم 190 حصانا، ونسخة فيها نظام هجين يضم محركات تولد عزما يعادل 373 حصانا.

وتأتي السيارة الصينية جاك Trumphi ES9 عبر شركة صناعة السيارات الصينية بتصميم خارجي أنيق ومظهر عصري يوحي بالقوة والحداثة بنفس الوقت.

وتقف السيارة الصينية جاك Trumphi ES9 على عجلات عريضة بمقاسات تبدأ من 20 بوصة، ومصابيح تعمل بأحدث تقينيات LED لتوفير إضاءة ممتازة.

أما من حيث الأبعاد فيبلغ طول السيارة جاك Trumphi ES9 5 أمتار و11 سم تقريبا، وزوّدت السيارة بـ 3 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 7 ركاب، وحصلت المقاعد على أنظمة تدفئة وتبريد.

ومن الداخل جاءت السيارة جاك Trumphi ES9 الجديدة بتجهيزات غير مسبوقة حيث صممت قمرة السيارة جاك Trumphi ES9 لتكون أنيقة ولتوفر أفضل معايير الراحة والرفاهية للركاب، إذ أدخل في عناصرها الجلد والكروم والخشب الفاخر، كما حصلت واجهة القيادة فيها على أحدث أنظمة المولتيميديا وجهّزت بشاشتين، واحدة قبالة السائق وأخرى كبيرة تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بالعديد من خصائص المركبة.

مواصفات الأمان في جاك Trumphi ES9

وتحظى السيارة الصينية الجديدة جاك Trumphi ES9، بباقة متميزة من وسائل الأمان والسلامة، حيث حصلت السيارة جاك Trumphi ES9 على نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وعدة أنظمة قيادة لتتحرك بسلاسة على مختلف أنواع الطرق، وزودت بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام لتثبيت السرعة في أثناء السفر، ونظام التحكم التكيفي بالمسار.