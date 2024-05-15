الصيد يهزم الأهلي فى الدور النهائي لبطولة الجمهورية لكرة السلة

حقق فريق كرة السلة تحت 20 سنة آنسات بنادي الصيد المصري الفوز علي نظيره النادي الاهلي بنتيجة 70/52 ضمن منافسات الدور النهائي لبطولة الجمهورية.



ضمت قائمة الفريق كلا من اللاعبات :فرح عمرو ،ليلي عرابي، ملك شادي، فريدة المستكاوي، ندي تامر، ماهينور تامر، كارمن هيثم، حبيبة محمد عبدالمنعم، جنا احمد يحيى، زينه عدلي، مريم تامر، جومانه عبدالحميد، هنا الخولي، شريفه تامر، لوجي عمرو، لوجي ايمن، فيروز اشرف، ريهام الزمر، فرح السكري، مريم جابر.

وكان فريق كرة السلة أنسات 20 سنة بصيد الدقي استطاع الفوز في أولى مباريات الدور النهائي لبطولة الجمهورية على نظيره نادي الشمس بنتيجة 40/37.



الجهاز الفني والاداري: محمود السداوي نائب رئيس جهاز كرة السلة، محمد شوقي مدرب الفريق، علي الخطيب مدير اداري، اداري احمد الطاهر، طبيبة الدكتورة اميرة يحيي، خدمات معاونه محمد عطا.