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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عرض فيلم مندوب مبيعات بجميع السينمات .. غدًا

بوابة الوفد الإلكترونية

يبدأ عرض فيلم مندوب مبيعات، غدًا الأربعاء في دور العرض المصرية بعد تحقيقه نجاحا كبيرا في السعودية والإمارات وباقي دول الخليج حيث كان قد تم طرحه هناك يوم 17 من الشهر الجاري.  
 

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البوستر الرسمي لفيلم "كارت شحن" .. بطولة بيومي فؤاد

وَيواصل مخرجه ومنتجه حامد صالح الترويج لفيلمه عبر حساباته المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك وانستجرام  وتيك توك. 
وحسابات شركته أيضا عبر هذه المنصات. 
 

الفيلم هو الثالث له وهو بالكامل يتحدث عن شخصيات مصرية مقيمة في الإمارات. 
 

ويلعب بطولته النجوم  بيومي فؤاد و أحمد فتحي والنجمة أيتن عامر إسلام إبراهيم  - ومعهم كل  من وائل العوني وهبة عبد العزيز وايمن قنديل ويسرى المسعودي وإيمان يوسف ولمياء كرم. وهو من إنتاج شركتي هوا دجلة وروتانا ستوديوز، وتم  تصويره  بالكامل في إمارة دبي على ثلاثة مراحل  بدءا من سبتمر 2022 الى شهر مارس 2023 وشهر مايو 2023.

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