البوستر الرسمي لفيلم "كارت شحن" .. بطولة بيومي فؤاد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “كارت شحن” بطولة بيومي فؤاد، البوستر الرسمي للعمل المقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة بجميع دور العرض السينمائية .

فيلم “كارت شحن” يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين وهم بيومي فؤاد، محمد ثروت، منى جمال، هالة فاخر، إسماعيل فرغلي، عمرو رمزي، سامي مغاوري، صبري عبد المنعم، مصطفى بسيط، والطفلة عليا يونس والمطرب أحمد شيبة، وضيفة الشرف النجمة فرح الزاهد.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية شريف (محمد ثروت)، وهو موظف متوسط الحال له أسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليا (بيومي فؤاد) من خلال التطبيقات الإلكترونية applications وكروت الشحن لتنتهي الأحداث بنهاية صادمة غير متوقعة.

بوستر فيلم كارت شحن

يبدأ الفنان بيومي فؤاد، تصوير مشاهده في فيلمه الجديد “وقت إضافي”، مع بداية شهر سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن يعرض في الشهور الأولى من عام 2024.

فيلم وقت إضافي

الفيلم ينتمى لنوعية الأعمال الكوميدية، يضم «وقت إضافي»، مجموعة من النجوم أبرزهم بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، أحمد سلطان، من فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، ويحمل توقيع المخرج أحمد جبة.

ومن ناحية أخرى، ينتظر الفنان بيومي فؤاد عرض أحدث أعماله السينمائية «مندوب مبيعات»، والمقرر عرضه في 30 من أغسطس الجاري.

مندوب مبيعات

تدور قصة الفيلم حول شخصيات مصرية مقيمة في دولة الإمارات، حيث تدفع المشاكل الزوجية بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة مندوبي مبيعات في شركة سعيد، الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها، للحصول على حبها، والارتباط بها فيكونان سببًا في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

وأطلقت الشركة المنتجة لفيلم “مندوب مبيعات” الإعلان التشويقي النهائي للعمل المقرر أن يعرض يوم 30 أغسطس الجاري بجميع دور العرض السينمائي في مصر، بينما سيتم عرضه عربيا عالميا يوم ١٧ من الشهر نفسه.

الفيلم هو الثالث لمخرجه ومنتجه حامد صالح الفيلم بالكامل يتحدث عن شخصيات مصرية مقيمة في الإمارات.



ويلعب بطولته النجوم بيومي فؤاد و أحمد فتحي والنجمة أيتن عامر إسلام إبراهيم - ومعهم كل من وائل العوني وهبة عبد العزيز وايمن قنديل ويسرى المسعودي وإيمان يوسف ولمياء كرم. وهو من إنتاج شركتي هوا دجلة وروتانا ستوديوز. وتم تنفيذه بواسطة شركتي هوا دجلة وسباركس.



وتدور أحداثه حول مشاكل زوجية تدفع بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة عاملي مندوبي مبيعات في شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها فيكونا سبب في تعقيد الامر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.



الفيلم تم تصويره بالكامل في إمارة دبي على ثلاثة مراحل بدءا من سبتمر 2022 الى شهر مارس 2023 وشهر مايو 2023.



من الجدير بالذكر أن، آخر أعملل الفنان بيومي فؤاد، فيلم “مستر إكس”، والذي يعرض هذه الفترة بجميع دور العرض، ويشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمد أنور .

