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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بالتنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني" إيكاو"

انطلاق فعاليات ورشة العمل التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23)

فعاليات ورشة العمل
فعاليات ورشة العمل التحضيريةللمؤتمر العالمي للاتصالات الرادي

 انطلقت أمس ورشة العمل التحضيرية للمؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بمشاركة خبراء الاتصالات الراديوية من 19 دولة عربية وأجنبية وذلك بمقر وزارة الطيران المدني بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني" إيكاو"، والتي من المقرر أن تستمر فاعليتها حتى الثامن من سبتمبر القادم، تحت رعايه الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني.

 فعاليات ورشة العمل التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية:

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تحت رعاية وزارة الطيران المدني.. انطلاق الموسم الثقافي للهيئة العامة الأرصاد الجوية

 وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة إدارات الترددات الملاحية لمنطقة الشرق الأوسط وتعديلات منظمات الطيران المدني على دليل العمل الخاص بمتطلبات الطيف الترددي، وتحديد خطة الأعمال المستقبلية واستعراض الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقبل (WRC-23)؛ ومشاريع الحلول المقترحة للقضايا الواردة في جدول أعمال المؤتمر والذى من المقرر انعقاده بدولة الإمارات العربية المتحدة في  الفترة من 20 نوفمبر حتى 15 ديسمبر 2023 وعلى هامش ورشة العمل التحضيرية والتي يتزامن انعقادها مع الاجتماع السابع عشر للجنة خبراء الطيف الترددىFSMO -17، والذى من المقرر أن تنظمه المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني المصرى بمشاركة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية. 

 وفي هذا السياق، أعرب الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، عن تقديره وترحيبه بضيوف مصر المشاركين من جميع الدول العربية والأجنبية، مشيرًا أن ورشة العمل تأتي تقديرًا لدور مصر المحورى في مجال الطيران المدني على المستويين الإقليمي والعالمي، ومشيدًا بالتنسيق الفعال بين وزارة الطيران والمنظمة الدولية للطيران المدني “إيكاو”.

 

 وأكد حرص الوزارة على الاستفادة من تطبيق تقنيات التكنولوجيا الحديثة والخدمات الرقمية داخل صناعة الطيران المدني المصرى فى مختلف المجالات.

 

 وتتضمن أجندة أعمال الاجتماع مناقشة عامة لبنود المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية وأهم السياسات الخاصة بالأنظمة التقنية الحديثة على المستوى الدولي وتحديث لوائح الراديو لأغراض تنظيم استخدام طيف الترددات الراديوية وتنظيم الممارسات الحالية والتحديات الجديدة لإدارة الترددات الجوية بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك استعراض أهم القضايا المتعلقة بتقنيات الجيل الخامس والأثر المحتمل على صناعة الطيران المدني في كافة المجالات. 

 

 جدير بالذكر أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023 سوف يشهد اجتماع جمعية الاتصالات الراديوية بحضور أكثر من 4 آلاف مشارك ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والبالغ عددها 193 دولة عضوًا تضم ما يزيد على 900 كيان من الشركات والجامعات والمنظمات الدولية والإقليمية؛ وبحضور عدد من أعضاء قطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات كمراقبين ممثلين عن أصحاب المصلحة، ومصنعي المعدات وشركات الاتصالات ومشغلي الشبكات والمنظمات الدولية، فضلًا عن ممثلين من وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات الاتصالات الإقليمية والمنظمات الدولية المشغلة لأنظمة الأقمار الصناعية، والأوساط الأكاديمية.

 

 

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