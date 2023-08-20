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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تحت رعاية وزارة الطيران المدني.. انطلاق الموسم الثقافي للهيئة العامة الأرصاد الجوية

الهيئة العامة للأرصاد
الهيئة العامة للأرصاد الجوية

انطلقت فعاليات الموسم الثقافى السنوى، الذي تنظمه الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعنوان "المناخ والحياة "وذلك بمقر الهيئة تحت رعاية وزارة الطيران المدني خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري وحتى 24 أكتوبر 2023  والتي من المقرر انعقادها في يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

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 ويهدف الموسم الثقافي الى تحقيق التكامل والتنسيق الدائم مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المصرية، وكذلك مناقشة الموضوعات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على مختلف قطاعات الدولة فضلًا عن تحقيق المشاركة الفعالة مع مرافق الارصاد الجوية في جميع الدول العربية. 

 

وفي هذا السياق، أشار الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن إنطلاق الموسم الثقافي يأتي في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بضرورة الاهتمام بنشر الوعي الثقافي بأهمية الأرصاد الجوية وزيادة درجة المعرفة والإلمام بالمفاهيم الأساسية لعلوم الطقس والمناخ وقضية تداعيات التغيرات المناخية خاصة في ظل ما يشهده العالم حالياً من أحداث أثرت على حياة الأفراد والمنشأت في مختلف مجالات العمل مضيفًا أن التوعية بعلوم الأرصاد الجوية ستسهم في التعرف على الأساسيات التي يحتاجها الأفراد من أجل تعزيز القدرات والمهارات اللازمة لمواجهة تلك التغيرات ومجابهتا بشكل فعال من خلال محاضرات علمية وندوات ثقافية بسيطة ومتخصصة تقام بمقر الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالإضافة إلى إتاحة إمكانية الحضور إلكترونيا  بشكل افتراضي من خلال التسجيل على الرابط من هنــــــــــــــا.

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