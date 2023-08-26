الطيران المدنى على طريق التنمية المستدامة مصر 2030 «٢»

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات التطوير بمطار القاهرة.. ويتابع جهود تطوير «مصر للطيران»

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات التطوير بمطار القاهرة.. ويتابع جهود تطوير «مصر للطيران»

توقيع مذكرتى تفاهم مع «بانجيام الأمريكية» لإنشاء مبنى الركاب (4).. وتطوير مطار القاهرة بمنظومة المطارات الذكية

الفريق عباس: تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المطارات المصرية والاستعانة بالخبرات المتميزة بالتقنيات الحديثة

الوفد الأمريكى: دعم مطار القاهرة بأحدث الأنظمة الرقمية المتطورة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة جهود تطوير شركة «مصر للطيران» وذلك بحضور الفريق محمد عباس وزير الطيران والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعلى السيسى، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة للدولة، والمهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.. وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بقطاع الطيران المدنى، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتطويره والنهوض به، بما يعزز من فرص تنافسيته على المستويين الإقليمى والدولى، ويُعظم ما تمتلكه مصر من مقومات ومزايا، تجعل هذا القطاع يتكامل مع قطاع السياحة، بما يحقق العديد من الأهداف الاقتصادية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض جهود تطوير شركة «مصر للطيران»، والخطط المستقبلية لزيادة حجم أسطول الطائرات بالشركة، إلى جانب التوسع فى شبكة الخطوط الجوية، واستهداف أسواق جديدة. كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم إقامتها فى قطاع الطيران المدنى، وخاصة ما يتعلق بتحديث المطارات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، هذا إلى جانب ما يتعلق بتطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية، والخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الحيوى.

مشروعات التطوير بقطاع الطيران

على جانب آخر وفى بداية رحلته للمشاركة فى اجتماعات القمة الـ15 لتجمع «البريكس» نيابة عن السيد رئيس الجمهورية، قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية فى عدد من مشروعات التطوير التى يشهدها مطار القاهرة خلال الفترة الحالية، ورافقه خلالها الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، وعدد من قيادات الوزارة وشركة مصر للطيران.

وخلال جولته بمطار القاهرة، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من وزير الطيران المدنى حول مشروعات التطوير بمطار القاهرة، مؤكداً أن المطار شهد تنفيذ الكثير من مشروعات التطوير خلال الفترة الماضية، فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتقديم أفضل جودة من الخدمات للمسافرين وبما يحقق مزيداً من الانسيابية على حركة الركاب بالمطارات المصرية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: بدأت جولة رئيس الوزراء بتفقد مشروع امتداد لمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، وهو المبنى المخصص لرحلات شركات تحالف ستار العالمى، ورحلات الناقل الوطنى مصر للطيران، بهدف الوقوف على أعمال توسعة لمساحة للمبنى ضمن خطط التطوير التى يشهدها مطار القاهرة الدولى.

وأوضح أنه تمت الإشارة إلى أن المساحة الكلية للمبنى تصل إلى 160 ألف م2، بطاقة استيعابية تبلغ 11.3 مليون راكب سنويا، وبمعدل ٤٠٠٠ راكب / ساعة وصول وسفر، فى الوقت الذى تبلغ فيه الطاقة الاستيعابية لنظام تداول الحقائب 12 ألف حقيبة فى الساعة، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية لتخزين الحقائب المبكرة والترانزيت ١٢٠٠ حقيبة، ويتوافر بالمبنى 16 جهاز x-Ray، و16 جهاز Metal detector بصالة السفر لدخول الركاب، منها 2 جهاز لخدمة رجال الأعمال و2 جهاز للرحلات الداخلية.

كما تمت الإشارة إلى أن المبنى يتوافر به 110 كاونترات لإنهاء إجراءات السفر و24 جهاز خدمة ذاتية، كما يوجد بالمبنى 32 كاونتر جوازات للسفر، و26 كاونتر جوازات للوصول، ويبلغ عدد بوابات السفر 20 بوابة، بالإضافة إلى 5 Bas gate، و15 كوبرى تحميل (تخدم ٢٠ بوابة)، وعدد أماكن انتظار الطائرات 32 Hard stand، ويبلغ عدد السلالم الكهربائية ٥١، كما يبلغ عدد المشايات الكهربائية 44، وعدد المصاعد 63، وعدد سيور استلام الحقائب بالوصول ٧، بالإضافة إلى عدد سير 2 OOG لخدمة الحقائب كبيرة الحجم، وأماكن انتظار السيارات 2640 سيارة خاصة و266 حافلة، وعدد 83 جهاز X-Ray، بالإضافة إلى عدد 72 جهاز Metal detector، و18جهاز ETD، و24 جهاز Body Scanner، و24 جهاز Liquid detection، و446 كاميرا بالمبنى.

توقيع بروتوكول مع وفد أمريكى

وفى مجال تطوير منظومة المطارات شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوى وتحالف عدة شركات عالمية برئاسة شركة PANGIAM الأمريكية - الشركة الرائدة فى مجالات استخدام التكنولوجيا الحديثة وهندسة البرمجيات وتكامل الأنظمة وعمليات المطارات - وشركة AECOM الأمريكية -الشركة الرائدة فى مجال تصميم المطارات - كما ضم التحالف شركات عالمية متخصصة فى مجال العمارة والتصميمات الهندسية والاستشارات المالية.

هذا، وقد تم أيضاً التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوى وشركة PANGIAM الأمريكية لعمل دراسة كاملة عن مطار القاهرة الدولى وتطوير البنية التحتية وكيفية تحويله لمطار ذكى يدار بأفضل وسائل التكنولوجيا الرقمية المتقدمة فى العالم لجعل رحلة المسافر أكثر يسراً وسهولة وبالتوافق مع المعايير الدولية من حيث اختصار الوقت منذ وصول الراكب حتى انتهاء كافة الإجراءات.

تطوير البنية التحتية

وفى هذا السياق، أكد الفريق محمد عباس حلمى أن توقيع مذكرتى التفاهم يأتى فى إطار حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة منظومة المطارات المصرية عن طريق الاستعانة بالخبرات المتميزة فى مجال التقنيات الحديثة لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين من أجل تحقيق تجربة سفر أكثر راحة وتميز، فى ضوء الزيادة المتوقعة فى حجم الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية خلال الفترة المقبلة.

أحدث التقنيات الرقمية المتطورة

ومن جانبهم أثنى أعضاء الوفد الأمريكى المشارك فى الاجتماع على التعاون المثمر مع وزارة الطيران المدنى وخاصة فى الفترة القادمة وتأكيدهم على تقديم ودعم مطار القاهرة بأحدث الأنظمة الرقمية المتطورة، مشيرين إلى الجهود الواضحة التى يشهدها قطاع الطيران المدنى من أجل المضى قدمًا فى مواصلة أعمال التطوير والتحديث وتطبيق وإدخال أحدث النظم التكنولوجية والرقمية فى منظومة المطارات المصرية وتطبيق أفضل الممارسات الخاصة بتجارب السفر المرنة وتسهيل الإجراءات لجعل تجربة السفر أكثر سهولة ومرونة.