جديد السوق المصرية.. شيري تيجو 8 المجمعة محليًا تنطلق غدًا

تعتزم مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري في مصر، لطرح أول نسخة مجمعة محليًا من السيارة سباعية المقاعد شيري تيجو 8، ووفقًا لـ"جي بي غبور"، فإن تجميع السيارة شيري تيجو 8 محليًا سباعية المقاعد، يأتي في إطار استراتيجية شيري، والتي تستهدف تنوع السيارات الموجودة في السوق المصرية، لتناسب احتياجات العملاء المختلفة، فضلًا عن توفير الخدمات وقطع الغيار في مراكز الصيانة.

مواصفات شيري تيجو 8

وتنتمي السيارة شيري تيجو 8 إلى فئة السيارات الـ "كروس أوفر" متوسطة الحجم ذات الـ 7 مقاعد، وتتوافر حاليًا في مصر من خلال “جي بي غبور” بنسخة مستوردة مزودة بمحرك رُباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو بقدرة 145 حصانًا مع عزم دوران 210 نيوتن.متر، مع ناقل حركة DCT من 6 نقلات، ونظام جر أمامي للعجلات، لتتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كم في 11 ثانية، وتصل لسرعة قصوى 184 كم / ساعة، مع متوسط استهلاك وقود 7.4 لتر لكل 100 كم.

زودت طرازات شيري تيجو 8 سباعية المقاعد بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد إلكترونية.

ودعمت شيري تيجو 8 سباعية المقاعد بمجموعة من التجهيزات ومنها مصابيح أمامية هالوجين مزودة بخاصية تعديل مستوى الإضاءة كهربائيًّا، وإضاءة نهارية LED، وكاميرا خلفية، ومانع تشغيل المحرك، وشبكة أمامية من الكروم، وحامل سقف،ومرايا كهربائية مزودة بإشارات جانبية، وجنوط رياضية 18 بوصة.

وفقًا للمعلن من جي بي غبور، تحتوى السيارة شيري تيجو 8 سباعية المقاعد على بعض الكماليات الأخرى أبرزها عجلة القيادة متعددة المهام مكسوة بالجلد، وتكييف هواء، وسخانات بالزجاج الخلفي، وشاشة عدادات 7 بوصة، ومخارج USB، وإمكانية تعديل مستوى المقاعد الأمامية.

تقدم “جي بي غبو” سيارات شيري تيجو 8 سباعية المقاعد الفئة الثانية بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومن أبرزها «ستائر هوائية جانبية، وجهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية، وكاميرا بتقنية 360 درجة، خاصية التسخين فى المقاعد الأمامية، طي المرايا الجانبية كهربائيًا.