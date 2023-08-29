وافق نادي بايرن ميونيخ على رحيل الظهير الأيمن الفرنسي بنجامين بافارد في الميركاتو الصيفي الحالي، والانتقال لنادي إنتر ميلان في صفقة كبيرة سيتم حسمها بمبلغ ضخم بعد إصرار اللاعب على الرحيل عن البافاري.

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بايرن ميونيخ يوافق على انتقال بافارد إلى إنتر ميلان

وتوصل نادي إنتر ميلان إلى اتفاق مع نظيره بايرن ميونيخ على ضم الظهير الأيمن الفرنسي مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون كمكافآت للاعب، وبالرغم من محاولة البافاري الرجوع في الصفقة ومنع اللاعب من السفر لإيطاليا، لكن الصفقة تقترب الآن من الحسم.

ولم يجد نادي بايرن ميونيخ حتى الآن بديل اللاعب الفرنسي في مركز الظهير الأيمن، وأكدت التقارير الفرنسية أن اللاعب يقترب بشدة من الفريق الإيطالي بعدما توصل اتلطرفان لاتفاق نهائي على سفر اللاعب إلى ميلانو لإنهاء إجراءات الانضمام للنيراتزوري.

ومن المتوقع أن يصل بافارد إلى ميلان اليوم الثلاثاء تمهيدًا للكشف الطبي صباح غدًا الأربعاء، لكن فريق إنتر ميلان حدد مهلة أمام بايرن ميونيخ للرد على العرض الرسمي منهم وحسم موقفهم النهائي من رحيل اللاعب، والتي تنتهي بنهاية اليوم الثلاثاء.