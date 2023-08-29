الخليج والحزم في لقاء البحث عن الانتصار الأول

يتطلع فريقا الخليج والحزم للبحث عن الانتصار الأول لهما في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي، ذلك خلال المواجهة التي ستجمعها مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، المقررة بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

ويبحث الخليج عن تصحيح المسار بعد النتائج المخيبة التي قدمها في المباريات الثلاث الماضية، بعد الخسارة أمام الفيحاء والأهلي ثم التعادل مع الاتفاق في الجولة الماضية، الأمر ذاته تكرر مع الحزم، حيث تلقى هزيمتين أمام الأهلي والاتفاق ثم تعادل مع الفيحاء.

ويقبع الخليج والحزم في قاع جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مرور ثلاث جولات بواقع نقطة واحدة لكل منهما.

وتنطلق صافرة مباراة الخليج والحزم، مساء اليوم الثلاثاء، عند دقات الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والرياض.

وتمتلك كتيبة الخليج بقيادة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل مجموعة من المحترفين الأجانب أبرزها فابيو مارتينيز، وإيفو رودريجيز بجانب المهاجم المصري محمد شريف، في حين سيتعمد الحزم على الجامبي محمد باداموسي كسلاح في رأس الحربة.

ويتصدر الاتحاد قمة جدول ترتيب الدوري السعودي بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات ويليه الهلال وصيفًا بفارق نقطتين، ويحتل الأهلي المركز الثالث بتسع نقاط وفي حالة فوزه في الجولة الرابعة سيتقاسم الصدارة مع الاتحاد.